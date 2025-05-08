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Kulis İstekleriyle Türkiye'ye Adım Atmadan Gündeme Oturan Justin Timberlake'in Konser Bileti Ne Kadar?

Kulis İstekleriyle Türkiye'ye Adım Atmadan Gündeme Oturan Justin Timberlake'in Konser Bileti Ne Kadar?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.05.2025 - 12:54

Justin Timberlake, bu yaz gerçekleşecek konserle Türk hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 30 Temmuz 2025'te İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda gerçekleşecek konser için biletlerin 8 Mayıs 2025 itibarıyla satışa sunulacağı geçtiğimiz haftaya ortaya çıkmıştı. Justin Timberlake konser bileti ücretlerini merak edenleri içeriğimize doğru alabiliriz...

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Pop müziğin gözdelerinden Justin Timberlake, sahne performansları ve karizmasıyla yıllardır magazin dünyasının gözdesi olmaya devam ediyor.

Pop müziğin gözdelerinden Justin Timberlake, sahne performansları ve karizmasıyla yıllardır magazin dünyasının gözdesi olmaya devam ediyor.

2000’lerin başında “pop müziğin altın çocuğu” unvanını kim hak etti desek, pek çoğumuzun aklına tek bir isim gelir: Justin TimberlakeNSYNC grubunun sarışın yıldızı olarak tanıdığımız Justin, kısa sürede solo kariyerine geçiş yaparak pop dünyasında resmen kendi imparatorluğunu kurdu.

“Cry Me a River”, “Rock Your Body”, “What Goes Around... Comes Around” ve “Mirrors” gibi hitlerle listeleri kasıp kavuran Timberlake, Türkiye konseriyle heyecan yarattı.

“Cry Me a River”, “Rock Your Body”, “What Goes Around... Comes Around” ve “Mirrors” gibi hitlerle listeleri kasıp kavuran Timberlake, Türkiye konseriyle heyecan yarattı.

Dünyaca ünlü sanatçının The Forget Tomorrow World Tour kapsamında gerçekleşecek olan İstanbul konseri, 30 Temmuz 2025 tarihinde İTÜ Stadyumu'nda düzenlenecek.

Daha Türkiye'ye adım atmadan kulis istekleriyle gündem olan ismin bilet fiyatları açıklandı. Biletler bugün (8 mayıs) satışa sunuldu.

Daha Türkiye'ye adım atmadan kulis istekleriyle gündem olan ismin bilet fiyatları açıklandı. Biletler bugün (8 mayıs) satışa sunuldu.

Justin Timberlake 30 Temmuz İstanbul konseri bilet fiyatlarını şöyle bırakalım:

Tribün Biletleri

2. kategori tribün fiyatları 10.500 TL

1. kategori tribün fiyatları 12.000 TL

Tribün VİP 15.000 TL

Ayakta Biletleri

3900 Kontenjan açılan ayakta biletleri 3.500 TL

1000 Kontenjan 1. Avantajlı Dönem - Golden Ayakta 7.750 TL

1000 Kontenjan 1. Avantajlı Dönem - Silver Ayakta 6.000 TL

1773 TRİBÜN ÖNÜ - Vip Platform Ayakta (650 Kontenjan) 18.000 TL

2. Avantajlı Dönem - Ayakta (3500 Kontenjan) 4.600 TL

2. Avantajlı Dönem - Golden Ayakta (1000 Kontenjan) 9.250 TL

2. Avantajlı Dönem - Silver Ayakta (2000 Kontenjan) 7.500 TL

Diamond Circle (1500 Kontenjan) 22.000 TL

Genel Satış - Ayakta (10000 Kontenjan) 6.000 TL

Genel Satış - Golden Ayakta (2400 Kontenjan) 11.000 TL

Genel Satış - Silver Ayakta (5000 Kontenjan) 9.000 TL

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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