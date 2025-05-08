Kulis İstekleriyle Türkiye'ye Adım Atmadan Gündeme Oturan Justin Timberlake'in Konser Bileti Ne Kadar?
Justin Timberlake, bu yaz gerçekleşecek konserle Türk hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 30 Temmuz 2025'te İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda gerçekleşecek konser için biletlerin 8 Mayıs 2025 itibarıyla satışa sunulacağı geçtiğimiz haftaya ortaya çıkmıştı. Justin Timberlake konser bileti ücretlerini merak edenleri içeriğimize doğru alabiliriz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pop müziğin gözdelerinden Justin Timberlake, sahne performansları ve karizmasıyla yıllardır magazin dünyasının gözdesi olmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Cry Me a River”, “Rock Your Body”, “What Goes Around... Comes Around” ve “Mirrors” gibi hitlerle listeleri kasıp kavuran Timberlake, Türkiye konseriyle heyecan yarattı.
Daha Türkiye'ye adım atmadan kulis istekleriyle gündem olan ismin bilet fiyatları açıklandı. Biletler bugün (8 mayıs) satışa sunuldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın