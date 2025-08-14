Telefonu Ağzıyla Tutan İrem Derici'den Şevval Şahin'in Fiziğine 14 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasemin Şefkatli
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sinem Kobal
Hande Erçel
Hadise
Pelin Akil
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Berfu Yenenler
Seda Bakan
Burcu Biricik
Şevval Şahin
Fahriye Evcen
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İrem Derici
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın