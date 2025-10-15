onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tekirdağ Şarköy’de İlginç Olay: Kendi Selasını Okutan Adamdan “Canım Çok Sıkkındı” Savunması

Tekirdağ Şarköy’de İlginç Olay: Kendi Selasını Okutan Adamdan “Canım Çok Sıkkındı” Savunması

Tekirdağ
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.10.2025 - 13:40

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yaşayan Hakan Örün isim vatandaş, cami imamını arayarak kendisinin selasını verilmesini istedi. Cami imamı da arayan kişi ile ölen kişinin aynı kişi olduğunu bilmediği için selayı okudu. Hakan Örün’ün selasını duyan mahalleli şaşkınlık yaşarken, Hakan Örün ise canı çok sıkkın olduğu için selayı okuttuğunu söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlginç olay Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

İlginç olay Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

“Verdirdim selamı, ‘gelsinler beni gömsünler’ dedim”

“Verdirdim selamı, ‘gelsinler beni gömsünler’ dedim”

Hakan Örün ise yaptığı açıklamada, o gün psikolojik olarak çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek şunları söyledi:

'Aklımdan bin tane düşünce geçti. Ölmeyi de düşündüm. Müezzinleri, hocaları aradım. ‘Öldüm, gömün’ dedim. Abimi aradım, ‘Beni babamın üzerine gömün’ dedim. Ne yapıyorsanız yapın, beni babamın üzerine gömün dedim. O gün canım çok sıkkındı. Moralim çok bozuk, acayip kafam takıktı. Öyle bir karar aldım. Şiirlerimi toparladım, ‘Bunları saklayın, bunlar benim dünya mirasım gibi bir şey’ dedim. Verdirdim selamı, gelsinler beni gömsünler dedim. İsterse diri diri gömsünler, hiç fark etmez. Ölmeden gömsünler. Ama canım çok sıkındı, moralim çok bozuktu.'

Canı sıkılan vatandaşın açıklamaları 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın