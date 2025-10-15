Tekirdağ Şarköy’de İlginç Olay: Kendi Selasını Okutan Adamdan “Canım Çok Sıkkındı” Savunması
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yaşayan Hakan Örün isim vatandaş, cami imamını arayarak kendisinin selasını verilmesini istedi. Cami imamı da arayan kişi ile ölen kişinin aynı kişi olduğunu bilmediği için selayı okudu. Hakan Örün’ün selasını duyan mahalleli şaşkınlık yaşarken, Hakan Örün ise canı çok sıkkın olduğu için selayı okuttuğunu söyledi.
İlginç olay Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.
“Verdirdim selamı, ‘gelsinler beni gömsünler’ dedim”
Canı sıkılan vatandaşın açıklamaları 👇
