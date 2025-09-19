Tek Bir Tuşla Sofrada Şef Dokunuşu Arayanların Mutlaka Denemesi Gereken 10 Airfryer’lı Tarif
Evde yaparken hepimiz işler biraz kolay ve hızlı ilerlesin ama lezzetten de ödün olmasın istiyoruz. Şef elinden çıkmış enfes menüler hazırlamak hem de bunları tek tuşla yapmak artık mümkün!
İkili hazne tasarımı ve teknoloji harikası özellikleriyle öne çıkan Philips Çift Hazneli Airfryer, şef sofralarına yakışır öğünler pişirmenizi sağlayacak. İşte onunla hazırlanacak en hem eğlenceli hem lezzetli hem de pratik tarifler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Levrek Fileto ve Kereviz Kökü Biftek
2. Çıtır Tavuk ve Baharatlı Patates
3. Somon ve Kuşkonmaz
4. Sebze Graten ve Brüksel Lahanası
5. Acılı Tavuk Kanatları ve Acılı Karnabahar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Domatesli ve Kuşkonmazlı Biftek
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın