Tek Bir Tuşla Sofrada Şef Dokunuşu Arayanların Mutlaka Denemesi Gereken 10 Airfryer’lı Tarif

Evde yaparken hepimiz işler biraz kolay ve hızlı ilerlesin ama lezzetten de ödün olmasın istiyoruz. Şef elinden çıkmış enfes menüler hazırlamak hem de bunları tek tuşla yapmak artık mümkün!

İkili hazne tasarımı ve teknoloji harikası özellikleriyle öne çıkan Philips Çift Hazneli Airfryer, şef sofralarına yakışır öğünler pişirmenizi sağlayacak. İşte onunla hazırlanacak en hem eğlenceli hem lezzetli hem de pratik tarifler!