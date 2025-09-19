onedio
Tek Bir Tuşla Sofrada Şef Dokunuşu Arayanların Mutlaka Denemesi Gereken 10 Airfryer'lı Tarif

etiket Tek Bir Tuşla Sofrada Şef Dokunuşu Arayanların Mutlaka Denemesi Gereken 10 Airfryer’lı Tarif

Özge
Özge
19.09.2025 - 19:03

Evde yaparken hepimiz işler biraz kolay ve hızlı ilerlesin ama lezzetten de ödün olmasın istiyoruz. Şef elinden çıkmış enfes menüler hazırlamak hem de bunları tek tuşla yapmak artık mümkün!

İkili hazne tasarımı ve teknoloji harikası özellikleriyle öne çıkan Philips Çift Hazneli Airfryer, şef sofralarına yakışır öğünler pişirmenizi sağlayacak. İşte onunla hazırlanacak en hem eğlenceli hem lezzetli hem de pratik tarifler!

1. Levrek Fileto ve Kereviz Kökü Biftek

Sezonun en sevilen deniz ürünlerinden bol protein ve sağlıklı yağ deposu bir levreğin yanına, kereviz kökü ekleyerek tek tuşla şef tabağı hazırlamanız mümkün!

Levrek fileto

Malzemeler:

  • 2 levrek fileto

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak 

  • 1 limonun suyu

  • 1 çay kaşığı taze kekik

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Levrek filetolarını zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, limon suyu, kekik, tuz ve karabiberle marine edin. Yaklaşık 10-15 dakika bekletin.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın bir haznesine levrek filetolarını yerleştirin. 180°C'de yaklaşık 12-15 dakika pişirin. Filetoların kalınlığına göre sürenin sonuna doğru kontrol edin.

Kereviz Kökü Biftek

Malzemeler:

  • 700 gram kereviz kökü

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

  • 1 diş sarımsak

  • 0,5 çay kaşığı tütsülenmiş kırmızı biber

Yapılışı:

1. Kereviz kökünü soyun ve 2 cm kalınlığında uzunlamasına dilimleyin. Her bir dilimi fırçayla yağlayın.

2. Kereviz köklerini Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirin. Cihazı 170 derecede, 26 dakika pişirin. Kereviz kökü biftekleri pişirmenin yarısında çevirin.

3. Soya sosu, akçaağaç şurubu, ezilmiş sarımsak ve tütsülü paprika tozunu karıştırın. Terbiye karışımını kereviz bifteklerin üzerine sürün, aromayı içine çekmesi için 5 dakika bekleyin ve yanında vejetaryen püre veya pancar humusuyla servis edin.

Unutmayın ki, HomeID uygulamasıyla çok sayıda tarif seçeneği her zaman elinizin altında! 

Afiyet olsun.

2. Çıtır Tavuk ve Baharatlı Patates

Sağlıklı, kolay ve herkesin seveceği bir ikili arıyorsanız işte yapmanız gereken tarif!

Sebzeli Tavuk

Malzemeler:

  • 4 adet tavuk butu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı biberiye

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı paprika (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Tavuk butlarını yıkayın, zeytinyağı, tuz, karabiber, kekik ve biberiye ile iyice ovalayın.

2. Tavukları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirin ve 200 derecede 30-35 dakika pişirin. 

Baharatlı Patates

Malzemeler:

  • 4 adet patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

Yapılışı:

1. Patatesleri soyup doğrayın. 

2. Diğer malzemelerle harmanlayarak küçük hazneye alın ve 180 derecede 20-25 dakika pişirin.

Aynı anda pişirme avantajından faydalanarak tek seferde hızlı ve leziz bir öğün hazırlamanın keyfi vazgeçilmez. Tat ve koku karıştırma riski olmayan bu teknoloji sayesinde, iki haznede farklı yemekler yapabilir ve sofralara şenlik getirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

3. Somon ve Kuşkonmaz

Somon ve kuşkonmazın uyumu herkesin dilinde. Somonu tam kıvamında ve sulu sulu, asparagusu ise hafif çıtır pişirmek için yapmanız gereken tek şey, işlemi başlatmak. Gerisini Philips Çift Hazneli Arirfryer kendi başına yapacak. Hem de tatları ve kokuları birbirine karıştırmadan ve evi balık kokutmadan!

Malzemeler:

  • 4 dilim somon fileto

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 1 tatlı kaşığı taze dereotu (isteğe bağlı)

  • 1 demet kuşkonmaz

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/4 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Somon dilimlerini zeytinyağı, tuz, karabiber ve limon suyu ile marine edin. 15-20 dakika kadar bekletin.

2. Philips Çift hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirin ve 180 derecede 10-15 dakika pişirin. Somonların dışı güzelce kızaracak, içi ise sulu ve lezzetli olacak.

3. Kuşkonmazları yıkayıp uçlarını keserek küçük hazneye yerleştirin.

4. Üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber ve limon kabuğu rendesini ekleyip karıştırın.

5. Kuşkonmazları 180 derecede 12-15 dakika pişirin. 

Ayrıca HomeID uygulaması sayesinde tarifleriniz artık daha zengin. Afiyet olsun!

4. Sebze Graten ve Brüksel Lahanası

Sebzelerin ve baharatların karışımıyla harika bir öğün hazırlamak artık çok kolay. Malzemeleri hazneye yerleştirip cihazı çalıştırmaya başladıktan sonra hem öğle yemeklerinde hem de çay saatlerinde tüketeceğiniz tarifler şipşak hazırlanacak.

Sebze Graten

Malzemeler:

  • 2 adet kabak

  • 2 adet patates

  • 1/2 su bardağı krema

  • 1/2 su bardağı süt

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

Yapılışı:

1. Kabak ve patatesleri ince ince dilimleyin.

2. Kremayı ve sütü karıştırarak sebzeleri büyük hazneye yerleştirin. 

3. Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpin ve 180 derecede 25 dakika pişirin.

Tatlı Patates

Malzemeler:

  • 1 kg Brüksel lahanası

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı kekik (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Brüksel lahanalarını yıkayın, dış kabuklarını soyun ve ortadan ikiye kesin.

2. Üzerine yağ ve baharat ekleyip karıştırın.

3. Boş hazneye alarak 180 derecede 15-20 dakika kadar pişirin.

Cihazın senkronizasyon özelliğini kullanarak bu iki yemeği tek tuşla, aynı anda pişecek şekilde ayarlayabilirsiniz. 

Afiyet olsun.

5. Acılı Tavuk Kanatları ve Acılı Karnabahar

Hazırlık için çok az vaktiniz ve enerjiniz olduğunda sizi kendinize getirecek bir şeyler yemeniz iyi olabilir. HomeID uygulamasında bu ve bunun gibi daha lezzetli tariflerin olduğunu biliyor muydunuz?

Acılı Tavuk Kanat

Malzemeler:

  • 4 diş sarımsak

  • 6 arpacık soğan

  • 3 kırmızı acıbiber

  • 1 çay kaşığı zerdeçal

  • 20 gr havlucan

  • 1 yemek kaşığı arpacık soğan yağı

  • 740 gr tavuk kanat

  • 2 yemek kaşığı balık sosu

  • 2 yemek kaşığı şeker

  • 2 yemek kaşığı pirinç unu

Yapılışı:

1. Sarımsak, arpacık soğan, kırmızı biber, zerdeçal tozu, galangal ve arpacık soğan yağını ezme kıvamına getirin. Tavuk kanatlarını balık sosu, şeker ve harmanlanmış baharat emesiyle birleştirin, biraz bekletin. Kızartmadan önce içine pirinç unu ekleyin. 

2. Marineyi tavuk kanatlarından süzün. Tavuk kanatlarını Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve 200 derecede 15-20 dakika pişirin. 

Acılı Karnabahar

Malzemeler:

  • 2 çay kaşığı acı sos

  • 2 çay kaşığı sirke

  • 1 doğranmış sarımsak

  • 2 yemek kaşığı mısır unu

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 tutam taze nane

  • 1 karnabahar

  • 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

  • 2 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı öğütülmüş kişniş

  • 1.5 çay kaşığı deniz tuzu

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 2 yemek kaşığı ketçap

Yapılışı:

1. Karnabaharları ufak parçalara ayırın. Bir tencereye suyu alıp kaynatın. Suya tuz ilave edin. Kaynayan suya karnabaharları atıp 4 dakika haşlayın. Ardından süzün.

2. Derin bir kasede sıvı yağ, toz kırmızı biber, toz kişniş, tuz, soya sosu, ketçap, sirke, ezilmiş sarımsak, mısır ve unu karıştırıp bir harç yapın. 

3. Karnabaharları harca bulayarak cihaza alın ve 180 derecede 18-20 dakika pişirin.

Tek tuşla cihazı çalıştırma, durdurma ve işlem ayarlama lüksü sizi fazlasıyla hızlandıracak. Uygulama bağlantısını kullanarak kalan süreyi kontrol etme, diğer ev işlerini yaparken ayarları tekrar gözden geçirme avantajı sunacak. Böylece mutfaktaki işler, siz başında durmasanız bile tamamlanacak. Hem de leziz şekilde! 

Afiyet olsun!

6. Domatesli ve Kuşkonmazlı Biftek

Bol protein deposu ve tam ayarında pişmiş bir biftek hazırlamak artık hayal değil. Besinleri en ideal ayarda pişirerek mükemmel sonuç garantisi veren HomeID uygulamasında bunun gibi daha fazla tarif seçenekleri sizi bekliyor!

Kuşkonmazlı Biftek

Malzemeler:

  • 330 gr antrikot

  • 50 gr antep fıstığı

  • 2 tutam kekik

  • 1 yemek kaşığı Dijon hardalı

  • 300 gr kuşkonmaz

  • 200 gr çeri domates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı,

Yapılışı:

1.Bifteği oda sıcaklığında 15 dakika dinlendirin. Antep fıstığıyla kekiği mutfak robotuna koyun ve tatlandırmak için yeteri kadar tuz ekleyin. Düzgün ve taneli bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Bifteğin her tarafına fırçayla hardal sürün. Ardından her tarafına antep fıstığıyla kaplayın. 

2. Kuşkonmazların sert uçlarını kesip atın. Domatesleri ve kuşkonmazları zeytinyağı ve yeteri kadar tuzla tatlandırın. 

3.Kuşkonmazları ve domatesleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük hazneye, bifteği ise büyük hazneye alın. Küçük tarafı 8 dakika, büyük tarafı 12 dakika pişirin. 

Cihazın ikili hazne tasarımı sayesinde aynı anda farklı tarifler deneme şansınız var. Üstelik yağsız ve verimli hava akımı sayesinde malzemelerin pişmeme ihtimali yok. Süre sonunda bifteğin içi sulu kalacak, kuşkonmazlar ise tam kıvamında pişecek.

Afiyet olsun.

