Tek Bir Fotoğraf Sızmıyor: Ünlü ve Zenginlerin Gittikleri Mekanda 'Telefon Yasağı' Nasıl Uygulanıyor?
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı soruşturmanın ardından lüks mekanlarda uygulanan 'telefon yasağı' gündem oldu. Dosyadaki tanık ifadelerinde adı geçen ve tabelası olmayan, girişin sadece referansla sağlandığı mekanlar son günlerde sosyal medyanın odak noktalarından biri haline geldi. Bu mekanlardaki katı kurallar ve ünlülerin tek bir kare fotoğrafının nasıl yayılmadığı sosyal medyada merak edildi.
Dünyada "speakeasy" olarak bilinen dışarıdan bakıldığında sıradan bir kapı gibi görünen, ancak içeri girildiğinde bambaşka bir dünyaya açılan mekanlar son günlerin gündem maddesi oldu.
Zengin ve ünlülerin tercih ettiği "speakeasy" mekanlardaki gizlilik teknolojileri ve psikolojik baskı yöntemleri nelerdir?
"Gözcü" ve sosyal mühendislik baskısı
Dünyadan Berghain ve Soho House Örneği
