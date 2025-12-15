Tek Bir Fotoğraf Sızmıyor: Ünlü ve Zenginlerin Gittikleri Mekanda 'Telefon Yasağı' Nasıl Uygulanıyor?

- İçeriden görüntü sızmasını engelleyen 'sessiz' sistemler

Girişte telefonları toplayıp bir kasaya kilitlemek artık eski moda sayıldığından, nsanların anksiyete yaşamaması ve acil durumlarda telefonlarına ulaşabilmesi için hibrit yöntemler geliştirildi. Dünyada ve Türkiye'de en yaygın olan yöntemlerden biri ise hem ön hem de arka kamerasını özel bir etiketle kapatılması. Bu özel etiketler sökülmeye çalışıldığında telefonda iz bırakıyor. Gizlice sökmeye çalıştığınızda bu durum fark ediliyor ve o mekana bir daha adım atamıyorsunuz.

- Yondr keseleri ve dijital kilitler

Dave Chappelle gibi dünyaca ünlü komedyenlerin gösterilerinde kullandığı bu yöntemde girişte telefonunuz neopren bir kılıfa konuluyor ve manyetik olarak kilitleniyor. Telefonun yanınızda kaldığı ama kullanamadığınız bu yöntem Türkiye'de çok fazla uygulanmıyor.