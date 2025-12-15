onedio
Haberler
Yaşam
Tek Bir Fotoğraf Sızmıyor: Ünlü ve Zenginlerin Gittikleri Mekanda 'Telefon Yasağı' Nasıl Uygulanıyor?

Tek Bir Fotoğraf Sızmıyor: Ünlü ve Zenginlerin Gittikleri Mekanda 'Telefon Yasağı' Nasıl Uygulanıyor?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.12.2025 - 17:02

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı soruşturmanın ardından lüks mekanlarda uygulanan 'telefon yasağı' gündem oldu. Dosyadaki tanık ifadelerinde adı geçen ve tabelası olmayan, girişin sadece referansla sağlandığı mekanlar son günlerde sosyal medyanın odak noktalarından biri haline geldi. Bu mekanlardaki katı kurallar ve ünlülerin tek bir kare fotoğrafının nasıl yayılmadığı sosyal medyada merak edildi.

Kaynak: Webtekno

Kaynak: https://www.webtekno.com/luks-mekanla...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dünyada "speakeasy" olarak bilinen dışarıdan bakıldığında sıradan bir kapı gibi görünen, ancak içeri girildiğinde bambaşka bir dünyaya açılan mekanlar son günlerin gündem maddesi oldu.

Dünyada "speakeasy" olarak bilinen dışarıdan bakıldığında sıradan bir kapı gibi görünen, ancak içeri girildiğinde bambaşka bir dünyaya açılan mekanlar son günlerin gündem maddesi oldu.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkındaki soruşturmada ortaya çıkan detaylarla bu mekanlar ve mekanlarda yer alan kurallar merak edilmeye başladı. Bu mekanların ana kuralı net: Telefon kullanımı ve görüntü almak kesinlikle yasak! Peki ama teknolojinin bu denli ilerlediği ve herkesin elinde son model akıllı telefonların olduğu bu mekanlarda nasıl oluyor da gizlilik sağlanıyor ve ünlülerle zenginlerin tek kare fotoğrafı bile yayılmıyor?

Zengin ve ünlülerin tercih ettiği "speakeasy" mekanlardaki gizlilik teknolojileri ve psikolojik baskı yöntemleri nelerdir?

Zengin ve ünlülerin tercih ettiği "speakeasy" mekanlardaki gizlilik teknolojileri ve psikolojik baskı yöntemleri nelerdir?

- İçeriden görüntü sızmasını engelleyen 'sessiz' sistemler

Girişte telefonları toplayıp bir kasaya kilitlemek artık eski moda sayıldığından, nsanların anksiyete yaşamaması ve acil durumlarda telefonlarına ulaşabilmesi için hibrit yöntemler geliştirildi. Dünyada ve Türkiye'de en yaygın olan yöntemlerden biri ise hem ön hem de arka kamerasını özel bir etiketle kapatılması. Bu özel etiketler sökülmeye çalışıldığında telefonda iz bırakıyor. Gizlice sökmeye çalıştığınızda bu durum fark ediliyor ve o mekana bir daha adım atamıyorsunuz. 

- Yondr keseleri ve dijital kilitler

Dave Chappelle gibi dünyaca ünlü komedyenlerin gösterilerinde kullandığı bu yöntemde girişte telefonunuz neopren bir kılıfa konuluyor ve manyetik olarak kilitleniyor. Telefonun yanınızda kaldığı ama kullanamadığınız bu yöntem Türkiye'de çok fazla uygulanmıyor.

"Gözcü" ve sosyal mühendislik baskısı

"Gözcü" ve sosyal mühendislik baskısı

Mehmet Akif Ersoy olayında duyduğumuz referansla girilen yerlerde gözcü sistemi işliyor. Sivil giyimli güvenlikler, garsonlar ve barmenler kalabalığı 'gözlüyor'.

-  Referans faktörü

Kafanıza göre giremediğiniz bu mekanlarda içeriden birinin veya işletmecinin tanıdığı olmak gerekiyor. Bu mekanlarda olur da bir fotoğraf çekerseniz sadece siz değil referansınız da sosyal 'ban' yiyor. Bu da sosyal baskı oluşturuyor.

Dünyadan Berghain ve Soho House Örneği

Dünyadan Berghain ve Soho House Örneği

Sadece Türkiye'de geçerli olmayan bu kültür, dünyanın tekno müzik mabedi sayılan Berlin'deki Berghain'de uygulanıyor. Berghain'e girişte telefon kameralarına çok sıkı sticker'lar yapıştırılıyor. Fotoğraf çektiği görülen kişi ise her kim olursa olsun kara listeye alınıyor.

Global üyelik sistemi olan Soho House'un da benzer bir uygulaması var. Katı bir 'No Photo' politikası bulunan Soho House'da  kural ihlali, üyeliğin iptaline kadar gider.

Bu mekanlar her zaman  'yasa dışı' veya 'ayıplı' eylemler amacıyla tercih edilmiyor. Gizliliğine büyük önem veren kişiler ya da sokakta yürürken bile her anı kaydedilen popüler isimler rahatça eğlenmek için de bu mekanları tercih ediyor.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
