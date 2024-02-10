Taze Bunlar Abla Gel: Rotten Tomatoes'e Göre 2024 Yılında Görücüye Çıkmış En İyi Diziler

IMDb: 6.2

Özet: Don Diego de la Vega istediğini elde etmiş ve bir serseriden bir halk kahramanı yaratmıştır. Yeni Zorro, Alejandro de la Vega, düşmanlarından intikamını almış ve artık güzeller güzeli karısı Elena ve oğluyla huzurlu bir hayat yaşamaya başlamıştır.10 yaşında zeki bir çocuk olan Jouqauin hala babasının gizli kimliğinden habersiz olarak yaşamaktadır. Karısını ve oğlunu bu belalı hayattan uzak tutmak isteyen Alejandro, çok başarılı olamaz çünkü çoktan yeni bir düşman edinmiştir: Armand. Tekrar maskesini takmak zorunda kalacak olan Zorro’nun yeni macerasında bir de yardımcısı var. İlk hikayede de kılıç kullanmakta kendisinden aşağı olmadığını ispatlayan güzel Elena bu sefer maskesiyle beraber kocasının yanında.

Oyuncular: Miguel Bernardeau, Renata Notni, Dalia Xiuhcoatl

Yaratıcı: Carlos Portela