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Taze Bunlar Abla Gel: Rotten Tomatoes'e Göre 2024 Yılında Görücüye Çıkmış En İyi Diziler

Taze Bunlar Abla Gel: Rotten Tomatoes'e Göre 2024 Yılında Görücüye Çıkmış En İyi Diziler

dizi
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 18:01

Film eleştirilerinin, oyuncuların, yönetmenlerin, fragmanların ve sinema haberlerinin yer aldığı internet sitesi Rotten Tomatoes'a göre 2024 yılında izleyiciyle buluşan en iyi dizileri sizler için listeledik. Expats'tan Zorro'ya hepsi birbirinden farklı tarzlarda olan bu dizileri kaçırmamanızı öneririz. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. One Day

20. One Day

IMDb: Henüz puanlanmadı. 

Özet: Mezuniyet gecesinde tanışan Emma ve Dexter, ertesi gün ikisi de kendi yollarına gideceklerinin farkındadır. Ancak birlikte geçirdikleri yalnızca bir günün ardından birbirlerini düşünmeden duramazlar. Yıllar geçtikçe Dex ve Em, bir zamanlar olmayı hayal ettikleri insanlardan çok farklı, ayrı hayatlar yaşamaya başlar.

Oyuncular: Leo Woodall, Ambika Mod, Amber Grappy 

Yaratıcı: Nicole Taylor

19. Shōgun

19. Shōgun

IMDb: Henüz puanlanmadı. 

Özet: 17. yüzyıl Japonya'sında, kazazede İngiliz denizci John Blackthorne, Japon lider Toranaga'nın yönetim zincirinin tepesine ulaşma mücadelesinde bir piyon olarak kullanılırken yabancıdan samuraya yükselir. 

Oyuncular: Anna Sawai, Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis

18. Alexander: The Making of a God

18. Alexander: The Making of a God

IMDb: 5.1 

Özet: Uzmanlarla yapılan röportajları sürükleyici canlandırmalarla birleştiren bu belgesel drama, Büyük İskender'in sıra dışı hayatını ve dünyayı fethetme arzusunu gözler önüne seriyor. 

Oyuncular: Buck Braithwaite, Mido Hamada, Dino Kelly

17. Expats

17. Expats

IMDb: 5.9 

Özet: Hong Kong sakinlerinin karmaşık yapısı içinde geçen Yabancılar, çok yönlü bir grup kadının, hepsinin hayatını değiştiren bir karşılaşmanın başlattığı olaylar zinciri sonucu suçluluk ve suçlamak arasındaki karmaşık dengede gezinmesini anlatıyor. 

Oyuncular: Nicole Kidman, Sarayu Blue, Ji-young Yoo 

Yaratıcı: Lulu Wang

16. Echo

16. Echo

IMDb: 6.1 

Özet: Acımasız suç savaşçısı Ronin'den intikam alma arayışında New York'ta ortalığı kasıp kavuran çete lideri Maya Lopez, pervasız davranışlarının hesabını verip, geçmişiyle yüzleşmek zorundadır. Kızılderili kökleriyle yeniden bağlantı kurmaya çalışan Maya Lopez’in ilerleyebilmesi için aile ve toplumun anlamını benimsemesi gerekir. 

Oyuncular: Alaqua Cox, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal

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15. Zorro

15. Zorro

IMDb: 6.2 

Özet: Don Diego de la Vega istediğini elde etmiş ve bir serseriden bir halk kahramanı yaratmıştır. Yeni Zorro, Alejandro de la Vega, düşmanlarından intikamını almış ve artık güzeller güzeli karısı Elena ve oğluyla huzurlu bir hayat yaşamaya başlamıştır.10 yaşında zeki bir çocuk olan Jouqauin hala babasının gizli kimliğinden habersiz olarak yaşamaktadır. Karısını ve oğlunu bu belalı hayattan uzak tutmak isteyen Alejandro, çok başarılı olamaz çünkü çoktan yeni bir düşman edinmiştir: Armand. Tekrar maskesini takmak zorunda kalacak olan Zorro’nun yeni macerasında bir de yardımcısı var. İlk hikayede de kılıç kullanmakta kendisinden aşağı olmadığını ispatlayan güzel Elena bu sefer maskesiyle beraber kocasının yanında. 

Oyuncular: Miguel Bernardeau, Renata Notni, Dalia Xiuhcoatl 

Yaratıcı: Carlos Portela

14. Fool Me Once

14. Fool Me Once

IMDb: 6.8 

Özet: Eski bir asker olan Maya, gizlice yerleştirilmiş bir dadı kamerasında öldürüldüğünü sandığı eşini görünce kökeni geçmişe uzanan ölümcül bir komployu keşfeder. 

Oyuncular: Michelle Keegan, Adeel Akhtar, Richard Armitage

13. Mr. & Mrs. Smith

13. Mr. & Mrs. Smith

IMDb: 6.8 

Özet: Huzurlarınızda Smith'ler: Hem casuslukta hem de evlilikte ortak olarak bir araya getirilmek için hayatlarından ve kimliklerinden vazgeçmiş iki yalnız yabancı olan John ve Jane. 

Oyuncular: Donald Glover, Maya Erskine, Paul Dano 

Yaratıcılar: Donald Glover, Francesca Sloane

12. Death and Other Details

12. Death and Other Details

IMDb: 7.0 

Özet: Gerçek ötesi bir dünyada bir cinayeti nasıl çözersiniz? Özellikle de zengin ve güçlülerle dolu bir okyanus gemisiyle Akdeniz'e yelken açarken. Imogene, zengin bir konuğun öldürülmüş olarak bulunduğu lüks bir gemide kendini yanlış odada bulduğunda cinayetin baş şüphelisi haline gelir. Masumiyetini kanıtlamak için Imogene, nefret ettiği bir adamla, dünyanın en iyi dedektifi Rufus Cotesworth'la iş birliği yapmak zorunda kalır. 

Oyuncular: Violett Beane, Lauren Patten, Angela Zhou 

Yaratıcılar: Heidi Cole McAdams, Mike Weiss

11. Criminal Record

11. Criminal Record

IMDb: 7.2 

Özet: Londra’nın göbeğinde isimsiz bir telefon, biri kariyerinin başlarındaki genç bir kadın, diğeri de mirasını korumakta kararlı, çevresi geniş bir adam olan iki zeki dedektifi bir adli hatanın düzeltilmesi konusunda bir mücadeleye sokar. 

Oyuncular: Peter Capaldi, Cush Jumbo, Aysha Kala 

Yaratıcı: Paul Rutman

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10. Monsieur Spade

10. Monsieur Spade

IMDb: 7.2 

Özet: Yıl 1963 ve efsanevi Dedektif Sam Spade Güney Fransa'da emekliliğinin tadını çıkarıyor. San Francisco'da özel dedektif olarak çalıştığı günlerin aksine Spade'in Bozouls'taki hayatı huzurlu ve sakindir. Ancak eski rakibinin geri dönüş söylentileri her şeyi değiştirecektir. Bu sırada vahşice öldürülen altı rahibenin korkunç keşfi, onu çalkantılı sulara yönelik bir soruşturmaya sürükler.

Oyuncular: Clive Owen, Cara Bossom, Denis Ménochet 

Yaratıcı: Scott Frank

9. The Woman in the Wall

9. The Woman in the Wall

IMDb: 7.2 

Özet: Lorna Brady bir sabah uyandığında evinde bir ceset bulur. Brady'nin ölü kadının kim olduğu ya da bu cinayetten kendisinin sorumlu olup olmadığı konusunda hiçbir fikri yoktur, çünkü uzun zamandır aşırı uyurgezerlik nöbetlerinden mustariptir. 

Oyuncular: Ruth Wilson, Daryl McCormack, Simon Delaney 

Yaratıcı: Joe Murtagh

8. Griselda

8. Griselda

IMDb: 7.3 

Özet: Griselda, tarihin en karlı kartellerinden birini kurarak adını duyurmuş anlayışlı ve hırslı bir Kolombiyalı iş kadını olan Griselda Blanco’dan ilham alıyor. Kendini adamış bir anne olan Blanco, çekicilik ve beklenmedik vahşilik öğelerini içeren ölümcül bir karışıma sahipti. Bu özellikler, onun aile ve iş arasında ustaca manevra yapmasına yardımcı oldu ve geniş çapta ‘Godmother’ olarak tanınmasına neden oldu. 

Oyuncular: Sofía Vergara, Alberto Guerra, Juliana Aidén Martinez 

Yaratıcılar: Carlo Bernard, Ingrid Escajeda, Doug Miro

7. American Nightmare

7. American Nightmare

IMDb: 7.5 

Özet: Bu gerçek suç temalı belgesel dizisinde 2015'teki korkunç bir haneye tecavüz sırasında kaçırılan kadın tekrar ortaya çıkınca, o ve erkek arkadaşı olayı tertiplemekle suçlanır. 

Oyuncular: Denise Huskins, Aaron Quinn, Henry Lee

6. The Brothers Sun

6. The Brothers Sun

IMDb: 7.6 

Özet: Taipeili bir çetenin üyesi, inatçı annesini ve olaylardan bihaber olan erkek kardeşini hedef alan gizemli bir düşmana karşı onları korumak için Los Angeles'a gider. 

Oyuncular: Michelle Yeoh, Justin Chien, Sam Song Li 

Yaratıcılar: Brad Falchuk, Amy Wang, Byron Wu

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5. Hazbin Hotel

5. Hazbin Hotel

IMDb: 7.8 

Özet: Charlie Morningstar, iblisleri rehabilite etmek gibi muazzam bir görevle görevlendirilen Cehennem prensesidir. Görev onu mahkum ruhların kendi başlarına çalışabilecekleri ve sonunda Cennete 'çıkış yapabilecekleri' bir yer olan Hazbin Oteli'ni açmaya yönlendirir. Eski dostlar ve beklenmedik yeni müttefikler, Charlie'nin hayalini gerçeğe, hatta belki de başarıya doğru ilerletmesine yardımcı olur. 

Oyuncular: Erika Henningsen, Stephanie Beatriz, Blake Roman 

Yaratıcı: Vivienne Medrano

4. Masters of the Air

4. Masters of the Air

IMDb: 8.0 

Özet: Masters of the Air, Nazi Almanyası'na tehlikeli bombalama saldırıları düzenleyen ve soğuk koşullarla, oksijen eksikliğiyle ve 25.000 feet yükseklikte yürütülen savaşın katıksız dehşetiyle boğuşan 100. Bomba Grubunun hikayesini konu ediyor. Tom Hanks ve Steven Spielberg, Band of Brothers ve The Pacific'in ardından, yeniden yapımcı olarak bir aradalar. Yine HBO için hazırladıkları mini dizi Donald L. Miller'ın kitabı Masters of the Air'den uyarlanıyor. 

Oyuncular: Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle 

Yaratıcı: John Orloff

3. Ted

3. Ted

IMDb: 8.0 

Özet: Yıl 1993 ve Ted’in şöhret zamanları geride kaldı. Şu anda en yakın arkadaşı 16 yaşındaki John Bennett, John’un ebeveynleri Matty ve Susan ve kuzeni Blaire ile birlikte Framingham, Massachusetts’teki evinde yaşıyor. Ted, John üzerinde kötü bir etkiye sahip olabilir ama günün sonunda o, arkadaşlık ve aile uğruna her zaman riske girmeye hazır sadık bir dosttur. 

Oyuncular: Seth MacFarlane, Max Burkholder, Alanna Ubach 

Yaratıcı: Seth MacFarlane

2. Boy Swallows Universe

2. Boy Swallows Universe

IMDb: 8.1 

Özet: Evreni Yutan Çocuk, 80'li yıllarda Brisbane'de parçalanmış ailesini bir arada tutmak için elinden gelenin en iyisini yapan bir çocuğun hikayesini konu ediyor. 12 yaşındaki Eli Bell'in hayatı karmaşıktır. Babası ortadan kaybolmuştur, annesi hapistedir ve üvey babası da eroin satıcısıdır. 

Oyuncular: Simon Baker, Bryan Brown, Phoebe Tonkin

1. True Detective: Night Country

1. True Detective: Night Country

IMDb: 8.9 

Özet: True Detective: Night Country dizisi uzun kış gecelerinin yaşandığı Alaska'nın Ennis kasabasında yer alan Tsalal Arktik Araştırma İstasyonu'nu işleten sekiz kişinin iz bırakmadan ortadan kaybolmasını konu alıyor. Kaybolan kişiler kısa sürede buzun içerisinde donmuş hâlde bulunuyorlar. 

Oyuncular: Jodie Foster, Kali Reis, Finn Bennett 

Yaratıcılar: Nic Pizzolatto, Issa López

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