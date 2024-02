Taze Bunlar Abla Gel: Rotten Tomatoes'e Göre 2024 Yılında Görücüye Çıkmış En İyi Diziler

IMDb: 8.0

Özet: Masters of the Air, Nazi Almanyası'na tehlikeli bombalama saldırıları düzenleyen ve soğuk koşullarla, oksijen eksikliğiyle ve 25.000 feet yükseklikte yürütülen savaşın katıksız dehşetiyle boğuşan 100. Bomba Grubunun hikayesini konu ediyor. Tom Hanks ve Steven Spielberg, Band of Brothers ve The Pacific'in ardından, yeniden yapımcı olarak bir aradalar. Yine HBO için hazırladıkları mini dizi Donald L. Miller'ın kitabı Masters of the Air'den uyarlanıyor.

Oyuncular: Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle

Yaratıcı: John Orloff