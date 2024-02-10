Taze Bunlar Abla Gel: Rotten Tomatoes'e Göre 2024 Yılında Görücüye Çıkmış En İyi Diziler
Taze Bunlar Abla Gel: Rotten Tomatoes'e Göre 2024 Yılında Görücüye Çıkmış En İyi Diziler
Film eleştirilerinin, oyuncuların, yönetmenlerin, fragmanların ve sinema haberlerinin yer aldığı internet sitesi Rotten Tomatoes'a göre 2024 yılında izleyiciyle buluşan en iyi dizileri sizler için listeledik. Expats'tan Zorro'ya hepsi birbirinden farklı tarzlarda olan bu dizileri kaçırmamanızı öneririz. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. One Day
19. Shōgun
18. Alexander: The Making of a God
17. Expats
16. Echo
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15. Zorro
14. Fool Me Once
13. Mr. & Mrs. Smith
12. Death and Other Details
11. Criminal Record
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10. Monsieur Spade
9. The Woman in the Wall
8. Griselda
7. American Nightmare
6. The Brothers Sun
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5. Hazbin Hotel
4. Masters of the Air
3. Ted
2. Boy Swallows Universe
1. True Detective: Night Country
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