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Ferhan Şensoy'un Muhteşem Filmi "Pardon"dan Yüzlerde Gülümseme Yaratan Efsane Replikler

Ferhan Şensoy'un Muhteşem Filmi "Pardon"dan Yüzlerde Gülümseme Yaratan Efsane Replikler

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
08.02.2024 - 15:02 Son Güncelleme: 08.02.2024 - 15:07

Bazı filmler vardır, üstünden yıllar geçse de yeniden seyretmeye doyamazsınız. Hele bir de içinde Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin gibi ustalar varsa. Efsane kadronun yer aldığı 'Pardon' filminin unutulmaz repliklerini sizler için derledik...

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Ferhan Şensoy çoğu kişi için bir oyuncudan çok çağdaş bir filozof. Onu, Rasim Öztekin'i, Bülent Kayabaş'ı o kadar özledik ki, Pardon filminin repliklerini hatırlayarak büyük ustaları analım istedik.

Ferhan Şensoy çoğu kişi için bir oyuncudan çok çağdaş bir filozof. Onu, Rasim Öztekin'i, Bülent Kayabaş'ı o kadar özledik ki, Pardon filminin repliklerini hatırlayarak büyük ustaları analım istedik.

"Bi numara yaptığım yok, o kerizlik bende doğuştan beri var. Hiçbir örgütle bi ilgim yok. Beni adamdan sayıp alacak örgüte zaten ben girmem. O örgüt İbrahim'e kaldıysa örgüt bile sayılmaz."

"Bi numara yaptığım yok, o kerizlik bende doğuştan beri var. Hiçbir örgütle bi ilgim yok. Beni adamdan sayıp alacak örgüte zaten ben girmem. O örgüt İbrahim'e kaldıysa örgüt bile sayılmaz."

"Bana bak Muzo! Seni şimdi burda boğarım, geri kalan cigaraların hepsini yalnız içmek zorunda kalırım. Her cigara yakışımda da "Rahmetlinin cigarasıydı" diye dertlenirim. Beni böyle filtreli dertlere gark etme, attır bi cigara!"

"Bana bak Muzo! Seni şimdi burda boğarım, geri kalan cigaraların hepsini yalnız içmek zorunda kalırım. Her cigara yakışımda da "Rahmetlinin cigarasıydı" diye dertlenirim. Beni böyle filtreli dertlere gark etme, attır bi cigara!"

"Ya Muzo, bu bizim Aydın'ın büfesinin adı neydi ya? Ay büfe mi, dın büfe mi?"

"Ya Muzo, bu bizim Aydın'ın büfesinin adı neydi ya? Ay büfe mi, dın büfe mi?"

"Kerttirtmeyin bana beşiğinizi. Komşuda bi herif doğdu diye senin onla evlenmen gerekmez. Sapıklığın alemi yok! Ayrıca ben kahvede herkese Asuman benimki demişim artık. Ağızdan çıkmış bi laf var ortada!"

"Kerttirtmeyin bana beşiğinizi. Komşuda bi herif doğdu diye senin onla evlenmen gerekmez. Sapıklığın alemi yok! Ayrıca ben kahvede herkese Asuman benimki demişim artık. Ağızdan çıkmış bi laf var ortada!"
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"Asuman çok küçük değil, İbrahim çok büyük mü demek istiyorsun yani sen? Hassiktir be Rıfat Abi!"

"Asuman çok küçük değil, İbrahim çok büyük mü demek istiyorsun yani sen? Hassiktir be Rıfat Abi!"

"Niye 10 tane simit söylüyorsun? Siz yemeyecek misiniz?"

"Niye 10 tane simit söylüyorsun? Siz yemeyecek misiniz?"

"Benim tek ideolojik sorunum eniştem"

"Benim tek ideolojik sorunum eniştem"

"O zaman sana şişme pezevenk Osman derler"

"O zaman sana şişme pezevenk Osman derler"

Muzaffer : Bizim şişme bebek ne olacak ? 

Gardiyan Osman : Sen onu bana hediye etmiş ol ben onu şişirip bi yere zulalar paraylan yaptırım, yolumu bulurum.

İbrahim : Olur mu ? O zaman şişme pezevenk Osman derler.

Gardiyan Osman : Ne dedikleri önemli değel, parayı versinler ne derlerse desinler. Ben artık haysiyet takılmıyom oğlum, maddiyat takılıyom.

Gardiyan : "Siz Dev-Yol musunuz?" İbrahim : "Hayır; biz bok yoluna gittik."

Gardiyan : "Siz Dev-Yol musunuz?" İbrahim : "Hayır; biz bok yoluna gittik."
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"Adalet dediğiniz o kadar da adil bir şey değilmiş demek ki!"

"Adalet dediğiniz o kadar da adil bir şey değilmiş demek ki!"

'Siee siee sieee....'

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