Ferhan Şensoy'un Muhteşem Filmi "Pardon"dan Yüzlerde Gülümseme Yaratan Efsane Replikler

Muzaffer : Bizim şişme bebek ne olacak ?

Gardiyan Osman : Sen onu bana hediye etmiş ol ben onu şişirip bi yere zulalar paraylan yaptırım, yolumu bulurum.

İbrahim : Olur mu ? O zaman şişme pezevenk Osman derler.

Gardiyan Osman : Ne dedikleri önemli değel, parayı versinler ne derlerse desinler. Ben artık haysiyet takılmıyom oğlum, maddiyat takılıyom.