Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: Tamamlanamasa da Ününü Kaybetmeyen La Sagrada Familia’nın Hikayesi

Her yıl milyonlarca insan buraya akın ediyor. Ziyaretçiler bu devasa yapıya girdiklerinde, Gaudí’nin doğaya olan hayranlığını ve Tanrı'ya olan inancını her köşede hissediyorlar. Vitraylardan süzülen o renkli ışıklar, yüksek tavanlar ve detaylarla bezeli yapılar... İnsan kendini başka bir dünyadaymış gibi hissediyor. Her detay, sanat ve mimarinin büyüleyici bir kesişimi gibi.