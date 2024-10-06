Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: Tamamlanamasa da Ününü Kaybetmeyen La Sagrada Familia’nın Hikayesi

Ancak birçok uzman, bu tarihin yine ertelenebileceğini söylüyor. Yine de, ne zaman tamamlanacağı bir yana, La Sagrada Familia zaten tarihin en etkileyici mimari eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Tamamlandığında ise sadece Barselona’nın değil, tüm insanlığın ortak bir mirası olarak geleceğe ışık tutmaya devam edecek.