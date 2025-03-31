Zenginlerin Asla Söylemediği 12 Para Yönetimi Sırrı

Zengin insanlar için zaman sınırlı ve en değerli kaynaktır. Bu nedenle hem paralarını hem kaynaklarını daha verimli bir zaman yönetimi için kullanırlar. Örneğin rutin işleri devretmek ya da bazı işlerin otomatikleşmesi için para harcamak, yeni fırsatlar keşfetmek için gereken zamanı yaratmaya yardımcı olabilir. Bu da daha üretken bir yaşam, daha büyük bir servet demektir.