Dr. Hakan Özerol Yanıtlıyor! Portföy Yapmak Neden Bu Kadar Önemli?
Dr. Hakan Özerol Yanıtlıyor! Portföy Yapmak Neden Bu Kadar Önemli?
Yatırım yaparken tüm paranızı tek bir varlığa koymak demek büyük bir riski göze almak demektir. Fakat Dr. Hakan Özerol bize portföy yapmaktan bahsediyor! Getiri potansiyelini değiştirmeden riski azaltmak mümkün mü? Gelin birlikte bakalım!
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1. Sizi bir soru ile karşılıyoruz!
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2. Sorunun cevabını ortaya çıkaracak portföy teorisi nedir?
3. O halde cevabımız: Evet, mümkün!
4. Başka ne tür yararları olduğuna bakalım!
5. Bunların yanı sıra diyerek önemini vurgulamaya devam edelim.
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6. Nobel Ödüllü bir teoriden bahsediyoruz.
7. Sonuç olarak...
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