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Dr. Hakan Özerol Yanıtlıyor! Portföy Yapmak Neden Bu Kadar Önemli?

etiket Dr. Hakan Özerol Yanıtlıyor! Portföy Yapmak Neden Bu Kadar Önemli?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
31.03.2025 - 17:01

Yatırım yaparken tüm paranızı tek bir varlığa koymak demek büyük bir riski göze almak demektir. Fakat Dr. Hakan Özerol bize portföy yapmaktan bahsediyor! Getiri potansiyelini değiştirmeden riski azaltmak mümkün mü? Gelin birlikte bakalım!

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1. Sizi bir soru ile karşılıyoruz!

Daha fazla kazanmak için daha fazla risk almamız gerekir düşüncesini yatırım alanında çok fazla görmekteyiz. Bu gayet anlaşılabilir bir durum. Ama risk grubunda olan yatırım araçlarının potansiyel getirisinden vazgeçmeden riski düşürmek mümkün mü? Risk düştüğü anda getiri potansiyeli de hemen düşer mantığını ekarte edebilecek bir soru. Düşünün bakalım, birlikte araştırmaya devam edelim.

2. Sorunun cevabını ortaya çıkaracak portföy teorisi nedir?

Harry Markowitz adıyla anılan bu teori 1960'larda ortaya atılmıştır. Bir hisse senedi yerine pek çok hisseden oluşan bir sepet yaptığınız zaman, getiri potansiyelinden vazgeçmeden aldığınız riski azaltabiliyorsunuz!

3. O halde cevabımız: Evet, mümkün!

Bir şirketin hisse senedini aldığınız zaman, o şirkete özel riskleri de kabul etmiş olursunuz. Birden fazla hisse senedi aldığınızda ise özel risklerin etkisi azalmış olur. Yatırımcıların büyük kayıplar yaşamasını engeller. Tüm paranızı tek bir yatırım aracına koyarsanız ve yatırım zarar ederse, tüm birikimiz riske girebilir. Farklı yatırımlar yaparak zarar riskini azaltabilirsiniz.

4. Başka ne tür yararları olduğuna bakalım!

Farklı getiri kaynaklarına yönelmenizi sağlar. Her yatırım türünün farklı getirileri olduğunu biliyoruz. Portföyünüzü çeşitlendirmeniz demek farklı getiri kaynaklarına da el atmanız demek. Çeşitlendirilmiş bir portföy ise vergi yükünüzü optimize etmenize yardımcı olabilir.

5. Bunların yanı sıra diyerek önemini vurgulamaya devam edelim.

Piyasa dalgalanmaları her zaman olabilir. Kendini yetiştirmiş bir yatırımcının buna hazırlıklı olması gerekir! Tek bir varlığa bağlı iseniz piyasa düşüşlerinde büyük kayıplar yalarsınız. Krizlerden daha az etkilenmenin yolu farklı varlıklara yatırım yapmaktır.

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6. Nobel Ödüllü bir teoriden bahsediyoruz.

60 yıldır defalarca kanıtlanmış ve kabul görmüş bir yaklaşımı incelemeden geçmemek gerekir. Riski azalttığınız için daha dengeli ve mantıklı yatırım kararları almanıza yardımcı olur. Uzun vadeli finansal hedeflerinize ulaşmanızı sağlar.

7. Sonuç olarak...

Yatırım dünyasında uzun vadeli başar için en kritik ve önemli adımlar biri portföy oluşturmaktır. Riskleri minimize ettiğini, farklı sektörlerden kazan sağlayabildiğinizi, piyasa dalgalanmalarına karşı dirençli bir hale geldiğinizi ve uzun vadeli finansal hedeflerinize ulaşabildiğinizi belirttik. Yatırım dünyasında kazanan olmak için paranızı akıllıca yönetin!

Dr. Hakan Özerol'un videosunu izlemek için 👇🏻

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asklepiospallas
asklepiospallas
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