Dr. Hakan Özerol Yanıtlıyor! Portföy Yapmak Neden Bu Kadar Önemli?

Daha fazla kazanmak için daha fazla risk almamız gerekir düşüncesini yatırım alanında çok fazla görmekteyiz. Bu gayet anlaşılabilir bir durum. Ama risk grubunda olan yatırım araçlarının potansiyel getirisinden vazgeçmeden riski düşürmek mümkün mü? Risk düştüğü anda getiri potansiyeli de hemen düşer mantığını ekarte edebilecek bir soru. Düşünün bakalım, birlikte araştırmaya devam edelim.