onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Tasarruf Yapmayı Başaramayanlar İçin Bilimsel Olarak Kanıtlanmış 11 Para Biriktirme Tekniği

etiket Tasarruf Yapmayı Başaramayanlar İçin Bilimsel Olarak Kanıtlanmış 11 Para Biriktirme Tekniği

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
01.04.2025 - 14:01

Para biriktirmek istiyorum ama bir türlü başaramıyorum diye hayıflanıyorsanız, yalnız değilsiniz! Çoğumuz tasarruf yapmaya niyetlenip daha ilk haftadan vazgeçiyoruz. Ancak üzülmeyin! Bilim bu konuda da yanımızda. Para biriktirmeyi eğlenceli ve sürdürülebilir hale getirmenin en etkili yollarını listeledik. Haydi başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Önce kendinize ödeme yapın.

Bu da ne demek dediğinizi duyar gibiyiz. Ancak oldukça basit. Maaşınızı alır almaz ilk olarak belirli bir miktarı kenara ayırın. Psikologlar, parayı görmeden biriktirmenin daha kolay olduğunu söylüyor. Bu yöntemi otomatik ödeme talimatıyla birleştirerek unutma ihtimalini de ortadan kaldırmış olursunuz. Hem para biriktirmeye başladıkça motivasyonunuz da güçlenecek. Harcamalarınızı da daha bilinçli yapmaya başlayacaksınız. Kendinizi ödüllendirmenin en güzel yolu geleceğinizi garanti altına almaktır, unutmayın.

2. Bütçe günlüğü tutmaya başlayın.

Para harcamalarınızı yazılı hale getirmeniz pek mühim. Zira bilinçli tüketim konusunda hızlı bir yol almanızı sağlar. Harcama günlüğü tutarak nereye, ne kadar para gittiğini net bir şekilde görebilirsiniz. Bu da haliyle daha gerçekçi bir yaklaşım sergilemenize neden olacaktır. Gereksiz masrafları daha kolay fark ederek, düzenleme yapabilirsiniz. Psikolojik olarak, yazmak harcama bilincini kazandırdığı için tasarruf yapma oranınız yükselir. Hem farkındalık yaratır hem de tasarruf alışkanlığı geliştirir. Haydi bütçenize kuvvet!

3. Alışveriş öncesi liste yapın.

Market veya alışveriş merkezine gitmeden önce mutlaka bir liste oluşturun. Plansızca yaptığınız alışveriş sonucunda ihtiyacınız olmayan pek çok şeye para harcamış olursunuz. O yüzden alışverişten önce hazırlanan liste hayat kurtarıcı olur diyebiliriz. Listeye sadık kalarak bütçenizi korumanın en temel kurallarından birini de yerine getirmiş olursunuz. Bilimsel olarak kanıtlanmış bir yöntemdir; alışveriş listesi sayesinde gereksiz harcamalardan kaçınmak çok daha kolaydır. Hedefe odaklanın ve alışveriş sepetinizi kontrol altında tutun!

4. "30 Gün" kuralını uygulayın.

Bir şey satın almak istediğinizde hemen harekete geçmek yerine 30 gün beklemeyi deneyin. Bu süre zarfında hala almak istiyorsanız gerçekten ihtiyacınız var demektir. Aksi takdirde, satın alma dürtüsünün duygusal olduğunu ve aslında gereksiz bir harcama yapacağınızı fark edersiniz. Bu teknik, özellikle lüks veya anlık hevesle alınmak istenen ürünlerde oldukça etkili. 30 gün boyunca alacağınız ürün hakkında düşünürseniz çok daha mantıklı bir karar alırsınız. Muhtemelen ilk düşüncenizin tam aksi bir sonuç ortaya çıkacak. Sabır mühim yani!

5. Giderlerinizi sınıflandırın.

Bütçenizi daha iyi yönetmek için harcamalarınızı kategorilere ayırmak oldukça önemli. Kira, faturalar, temel ihtiyaçlar ve eğlence gibi keyfi giderleri birbirinden ayırmalısınız. Çünkü bu sayede önceliklerinizi belirler ve kafanızda neyi alıp almayacağınıza karar vermiş olursunuz. Bilinçli tüketim uzun vadede her türlü kazandırır. Tasarruf yapmanın yolu buradan geçiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Borçlarınızın vadesini çok uzatmayın.

Atalarımız, borç yiğidin kamçısı demişler ama modern dünyada bu çok da kolay değil. Borcu yönetmek de ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. Atılan bir yanlış adım, ekonomik dengenizi sarsacaktır. Öncelikle yüksek faizli borçları kapatmaya odaklanmak en mantıklı strateji. Borçlarınızı listeleyerek en yüksek faiz oranına sahip olanı ödemeye öncelik verin. Faiz ödemek yerine bu parayı biriktirebilirsiniz. Çekilen kredilerin vadesi de çok uzun olmamalı. Borçlar azaldıkça, psikolojik olarak da daha rahat hissedeceksiniz.

7. Küçük hedefler belirleyin.

7. Küçük hedefler belirleyin.

Para biriktirmek gözünüzde büyüyorsa küçük ve ulaşılabilir hedefler koymak motivasyonunuza birebir gelecek. Mesela haftada 50 TL biriktirmek veya her ay 200 TL tasarruf etmek gibi basit hedefler belirleyebilirsiniz. Bu küçük adımlar zamanla büyük birikimlere dönüşecek. Hedeflerinizi görselleştirmek için birikim çizelgeleri veya mobil uygulamalar kullanabilirsiniz. Her başardığınız hedefte kendinizi ödüllendirmeyi de pas geçmeyin.

8. Tasarruf uygulamaları kullanın.

Teknolojiyi avantaja çevirin ve tasarruf uygulamaları indirin. Bu uygulamalar sayesinde bütçenizi takip etmeniz ve birikim hedeflerinize ulaşmanız inanılmaz kolay hale gelecek. Otomatik birikim yapma özelliği olan uygulamalarla farkında olmadan para biriktirmek mümkün zira. Ayrıca harcamalarınızı analiz ederek daha doğru kararlar da alabilirsiniz. Teknolojiyi cebinizdeki dost haline getirmeyi deneyin.

9. Duygusal alışverişten uzak durun.

Stresli veya mutsuz olduğunuzda alışveriş yapma eğilimi, bütçenizin dostu değildir. Bu bilgi çok ama çok mühim. Duygusal alışverişin sonunda elinizde ihtiyacınız olmayan pek çok şey bulursunuz. Bu tür alışverişlerin önüne geçmek için kendinizi mutlu edecek alternatif aktiviteler bulabilirsiniz. Farkındalık tekniklerini kullanarak, duygusal tetikleyicileri belirlemek de faydalı. Bir anlık hevesle para harcamaya hiç gerek yok. Böyle böyle para biriktireceksiniz.

10. İndirimlerden bol bol faydalanın.

İndirimin gücünden faydalanın. Çünkü doğru zamanda doğru indirimi alabiliyorsanız siz gerçekten kazanan taraftasınız. Online alışveriş sitelerinde fiyat karşılaştırması yaparak en uygun seçeneği bulmak da önemli tabii ki. İndirimden almak her zaman kâr sağlamıyor bunun da ayrımına ancak bilinçli tüketerek varabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Minimalist bir yaşam tarzı belirleyin.

Minimalizm gereksiz eşyalardan ve masraflardan arınarak sade bir yaşam sürmek anlamına geliyor. Sahip olduğunuz her eşyanın gerçekten gerekli olup olmadığını sorgulayarak harcamalarınızı azaltmanın ilk adımını atmış olursunuz. Az eşya, daha az bakım ve masraf demek haliyle bu da uzun vadede ciddi birikimler yapmanızı fazlasıyla kolaylaştırır. Fazlalığınız sadece para olsun!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın