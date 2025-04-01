Yatırımda Sürü Psikolojisi Nasıl Olur? Sürü Psikolojisinden Kaçınmanın Yolları

Yatırım dünyasına adım attığın anda, çevrenden gelen sesler çoğalır: “Abi şu hisse patlayacakmış!”, “Bitcoin yine roketliyormuş!”, “Elinde altın varsa şimdi satmaaa!”... Kulağa tanıdık geliyor değil mi?

İşte bu seslerin arasında kendi yolunu kaybediyorsan, büyük ihtimalle sürü psikolojisine kapılmış olabilirsin. Ama dert etme! Yalnız değilsin. Hatta tam aksine, çoğunluk zaten bu tuzağa düşüyor.

Gel birlikte, bu işin ne olduğunu detaylıca konuşalım ve bu tuzaktan nasıl kaçabileceğimizi öğrenelim. 👇