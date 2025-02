Stay With Me Şarkısıyla Gönlümüze Taht Kurmuş Goran Karan’ın Bayılarak Dinleyeceğin 12 Şarkısı

Stay With Me ile kalbimize dokunan Goran Karan, 2000 Eurovision’da Hırvatistan’ı ‘Kada Zaspu Andeli’yle temsil etmişti. Eğer onun büyülü sesiyle tanıştıysan, bu 12 şarkıyı dinlerken kendini kaybetmen an meselesi. Henüz keşfetmediysen, şimdi tam zamanı! Her parça, seni duygusal bir yolculuğa çıkaracak.👇