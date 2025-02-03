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Stay With Me Şarkısıyla Gönlümüze Taht Kurmuş Goran Karan’ın Bayılarak Dinleyeceğin 12 Şarkısı

etiket Stay With Me Şarkısıyla Gönlümüze Taht Kurmuş Goran Karan’ın Bayılarak Dinleyeceğin 12 Şarkısı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
03.02.2025 - 19:08

Stay With Me ile kalbimize dokunan Goran Karan, 2000 Eurovision’da Hırvatistan’ı ‘Kada Zaspu Andeli’yle temsil etmişti. Eğer onun büyülü sesiyle tanıştıysan, bu 12 şarkıyı dinlerken kendini kaybetmen an meselesi. Henüz keşfetmediysen, şimdi tam zamanı! Her parça, seni duygusal bir yolculuğa çıkaracak.👇

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miray soysal
miray soysal
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