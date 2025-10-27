onedio
Spotify Üyeliği Ne Kadar? "Spotify Aboneliklerine Zam Geldi" İddiası

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.10.2025 - 18:16 Son Güncelleme: 27.10.2025 - 19:44

Dijital müzik platformu Spotify'ın Türkiye'deki abonelik ücretlerine yüzde 70 zam yaptığı iddia edildi. Ancak bu iddia Spotify'ın iletişim ajansı tarafından doğrulanmadı.

Dijital müzik platformu Spotify'ın üyelik ücretlerine zam yaptığı iddia edildi.

Spotify, aylık abonelik ücreti alarak kullancılarının her türden müziğe erişimini sağlıyor. Platformun 10 Kasım’dan itibaren geçerli olmak üzere üyelik ücretlerine zam yaptığı iddia edildi. 

Ancak bu iddia Spotify'ın iletişim ajansı tarafından doğrulanmadı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
