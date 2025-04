Söz Konusu Aşk Olunca Hangi Yanın Daha Baskın?

Sen kesinlikle duygularınla hareket ediyorsun. Yaşadığın her anı, kalbinin sesini dinleyerek ve hislerine odaklanarak yaşıyorsun. Mantık bazen devre dışı kalsa da olur, çünkü bazen aşkla yapılan her şey en doğru şeydir. Aşık olduğunda, tüm dünyayı unutabilir, sadece sevdiğine odaklanabilirsin. Çünkü senin için aşk, hayatın en güçlü itici gücü. Aşk senin için her şeydir, ve sen bu yolda ilerlemekten asla vazgeçmeyeceksin.