Söz Konusu Aşk Olunca Hangi Yanın Daha Baskın?
Aşk, hepimizin hayatında özel bir yer tutar Peki, söz konusu aşk olunca, kalbin mi yoksa mantığın mı daha baskın olduğunu hiç düşündün mü? Hangi yanının öne çıktığını görmek, bazen kendimizi daha iyi tanımamıza yardımcı olabilir. Hazırsan, aşkın seni nasıl etkilediğini anlamaya yönelik bu teste başlayalım!👇
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1. Cinsiyetinle başlayalım!
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2. Söz konusu aşk olduğunda genellikle anlık duygusal kararlar alır mısın?
3. Uzak mesafe ilişkisi yaşamak zorunda kalsan yürütebilir misin?
4. Romantik ilişki yaşadığın kişinin mesleği ne kadar önemli?
5. Ne kadar duygusal birisin? Puanla bakalım!
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6. İleride evlilik düşünüyor musun?
7. Aşkın rengine kırmızı derler ama onu şıklara koymuyoruz. Aşkın rengi ne?
8. Son olarak, aşkı yaşarken genellikle hangi duyguyu daha baskın hissedersin?
Aşk!
Hem aşk hem mantık!
Mantık!
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