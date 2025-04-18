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Söz Konusu Aşk Olunca Hangi Yanın Daha Baskın?

etiket Söz Konusu Aşk Olunca Hangi Yanın Daha Baskın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
18.04.2025 - 23:46

Aşk, hepimizin hayatında özel bir yer tutar Peki, söz konusu aşk olunca, kalbin mi yoksa mantığın mı daha baskın olduğunu hiç düşündün mü? Hangi yanının öne çıktığını görmek, bazen kendimizi daha iyi tanımamıza yardımcı olabilir. Hazırsan, aşkın seni nasıl etkilediğini anlamaya yönelik bu teste başlayalım!👇

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1. Cinsiyetinle başlayalım!

2. Söz konusu aşk olduğunda genellikle anlık duygusal kararlar alır mısın?

3. Uzak mesafe ilişkisi yaşamak zorunda kalsan yürütebilir misin?

4. Romantik ilişki yaşadığın kişinin mesleği ne kadar önemli?

5. Ne kadar duygusal birisin? Puanla bakalım!

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6. İleride evlilik düşünüyor musun?

7. Aşkın rengine kırmızı derler ama onu şıklara koymuyoruz. Aşkın rengi ne?

8. Son olarak, aşkı yaşarken genellikle hangi duyguyu daha baskın hissedersin?

Aşk!

Sen kesinlikle duygularınla hareket ediyorsun. Yaşadığın her anı, kalbinin sesini dinleyerek ve hislerine odaklanarak yaşıyorsun. Mantık bazen devre dışı kalsa da olur, çünkü bazen aşkla yapılan her şey en doğru şeydir. Aşık olduğunda, tüm dünyayı unutabilir, sadece sevdiğine odaklanabilirsin.  Çünkü senin için aşk, hayatın en güçlü itici gücü. Aşk senin için her şeydir, ve sen bu yolda ilerlemekten asla vazgeçmeyeceksin.

Hem aşk hem mantık!

Sen, hem duyguları hem de mantığı dengede tutabilen birisin. Sana göre en sağlıklı ilişki, bu iki unsuru eşit şekilde barındırandır.  Kalp, özgürlük ve duyguların peşinden gitmek isterken, zihin de bizi korumak için mantıklı kararlar almayı önerir. İkisi bir araya geldiğinde birbirini mükemmel şekilde tamamlar. İşte bu yüzden, gerçek anlamda sağlıklı bir ilişki, hem duygusal hem de mantıklı temeller üzerine kurulan bir ilişkidir. Sen çok doğru yoldasın.

Mantık!

Kararlarında genellikle mantığını ön planda tutuyorsun. Bir durumu ya da ilişkiyi aceleyle değerlendirmez, her yönüyle düşünmeden hareket etmezsin. Karşındaki kişiyle uyum sağlamak ve uzun vadeli bir bağ kurmak senin için oldukça önemli. Duygular zamanla değişebilir, ama mantık her durumda sağlam kalır. Bu yüzden, sağlam temellere dayalı seçimler yapmanın her zaman en iyisi olduğuna inanıyorsun!

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miray soysal
miray soysal
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