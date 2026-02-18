onedio
article/comments
article/share
Haberler
Güncel
Söz Kadınlarda: İş Kadınları Buluşması

Söz Kadınlarda: İş Kadınları Buluşması

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
18.02.2026 - 17:09 Son Güncelleme: 18.02.2026 - 17:34

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Söz Kadınlarda' programları kapsamında; İş Kadınları, İstanbul’a değer katan hanımefendiler aynı çatı altında buluşarak dayanışma, ortak akıl ve toplumsal katkı anlayışının güçlenmesine vesile oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Söz Kadınlarda" programı düzenlendi.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Söz Kadınlarda" programı düzenlendi.

Program kapsamında İş Kadınları, İstanbul’a değer katan hanımefendiler aynı çatı altında buluşarak dayanışma, ortak akıl ve toplumsal katkı anlayışının güçlenmesine vesile oldu.

Kadınların emeği, feraseti, vizyonu...

Kadınların emeği, feraseti, vizyonu...

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer programda yaptığı değerlendirmelerde kadınların emeği, feraseti ve vizyonunun şehrin gelişimindeki belirleyici rolüne dikkat çekti.

Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.

Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.

Özdemir, kadınların toplumsal hayattaki güçlü varlığının Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli dayanaklarından biri olduğunu ifade etti.

Kadınların katkısının artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Kadınların katkısının artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Programda; İstanbul’un daha kapsayıcı, daha güçlü ve daha yaşanabilir bir geleceğe taşınmasında kadınların katkısının artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kadınların katkısı ve emeği Türkiye Yüzyılı'nın en önemli dayanaklarından biri.

Kadınların katkısı ve emeği Türkiye Yüzyılı'nın en önemli dayanaklarından biri.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın