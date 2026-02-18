Söz Kadınlarda: İş Kadınları Buluşması
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Söz Kadınlarda" programı düzenlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadınların emeği, feraseti, vizyonu...
Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.
Kadınların katkısının artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.
Kadınların katkısı ve emeği Türkiye Yüzyılı'nın en önemli dayanaklarından biri.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın