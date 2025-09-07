onedio
Sosyal Medya Çöktü mü? Sosyal Medyaya Ne Oldu? Sosyal Medya Neden Açılmıyor?

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2025 - 01:46

Türkiye’de 8 Eylül’ün ilk dakikalarından sosyal medya uygulamalarına erişim sorunu yaşanmaya başladı. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları X, Instagram, TikTok ve WhatsApp’a Türkiye’de erişimde sorun yaşanıyor. Peki sosyal medya çöktü mü? Sosyal medyaya ne oldu? gibi sorular sorulmaya başlandı. Gerçekten sosyal medya neden açılmıyor? Sosyal medya çöktü mü? İşte detaylar…

Sosyal medya neden açılmıyor?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarının (X, Tiktok, Instagram, WhatsApp) kullanıcıları erişim problemiyle karşı karşıya kaldı. Türkiye’de birçok kullanıcı sosyal medya hesaplarına giremedi. Engelli Web, X, Instagram, YouTube ve TikTok'u etkileyen bant genişliği daraltması yaşandığını duyurdu. Ancak birçok kullanıcı WhatsApp’a da ulaşamadı. Peki sosyal medya neden açılmıyor?

Sosyal medya çöktü mü?

BTK’dan henüz resmi bir açıklama gelmemiş olmasına rağmen birçok kullanıcı sosyal medya hesaplarına giremiyor ve VPN kullanmak zorunda kalıyor. Girebilenler de birbirlerine ‘sosyal medya çöktü mü?’ Sorusunu soruyor.

Sosyal medya engellendi mi?

Sosyal medyaya henüz bir erişim engeli gelmedi. Ancak uygulanan bant daraltma nedeniyle sosyal medyaya girişlerde sorunlar yaşanıyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
