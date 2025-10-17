“Sonbaharda da mı Kullanacağız” Diyenlere: Ekim Ayında Güneş Kremi Kullanımı Gerçekten Gerekli mi?
Sonbahar deyince çoğumuzun aklına güneş kremi değil serinleyen havalar, dökülen yapraklar ve kalın kıyafetler geliyor. Peki, “Ekim ayında da mı güneş kremi kullanacağız?” diye soranlara cevabımız ne? Gelin, sonbaharda güneş kreminin gerçekten gerekli olup olmadığını birlikte inceleyelim.
1. UV ışınları mevsim seçmez.
2. Bulutlar güneş ışınlarını kesmiyor.
3. Cildin yapısını güçlendirici özelliği var.
4. Erken yaşlanmanın önüne geçmeye çalışır.
5. Güneş kremi açık havada vakit geçirenler için şart.
6. Cam arkasında bile etkili.
7. Leke görünümünün önüne geçmeye çalışır.
8. Ciltteki farklı tonların eşitlenmesini destekler.
9. Makyaj bazı olarak kullanılabilir.
