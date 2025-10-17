“Sonbaharda da mı Kullanacağız” Diyenlere: Ekim Ayında Güneş Kremi Kullanımı Gerçekten Gerekli mi?

Birçoğumuz güneşin sadece yazın cildimizi etkilediğini düşünüyoruz ama gerçek şu ki UV ışınları mevsimlere göre tatil moduna girmiyor. Ekim ayında güneşin yakıcı sıcaklığı azalsa da UV ışınları cildimize ulaşmaya devam ediyor. Yani serin hava sizi yanıltmasın çünkü güneş cildinizde etkisini göstermeye devam ediyor. İşte bu yüzden sonbaharda da güneş kremi şart!