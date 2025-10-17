onedio
“Sonbaharda da mı Kullanacağız” Diyenlere: Ekim Ayında Güneş Kremi Kullanımı Gerçekten Gerekli mi?

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
17.10.2025 - 15:05

Sonbahar deyince çoğumuzun aklına güneş kremi değil serinleyen havalar, dökülen yapraklar ve kalın kıyafetler geliyor. Peki, “Ekim ayında da mı güneş kremi kullanacağız?” diye soranlara cevabımız ne? Gelin, sonbaharda güneş kreminin gerçekten gerekli olup olmadığını birlikte inceleyelim.

1. UV ışınları mevsim seçmez.

www.open.edu

Birçoğumuz güneşin sadece yazın cildimizi etkilediğini düşünüyoruz ama gerçek şu ki UV ışınları mevsimlere göre tatil moduna girmiyor. Ekim ayında güneşin yakıcı sıcaklığı azalsa da UV ışınları cildimize ulaşmaya devam ediyor. Yani serin hava sizi yanıltmasın çünkü güneş cildinizde etkisini göstermeye devam ediyor. İşte bu yüzden sonbaharda da güneş kremi şart!

2. Bulutlar güneş ışınlarını kesmiyor.

Kapalı, puslu bir ekim sabahında “Bugün güneş yok, krem sürmesem de olur.” diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü güneş ışınları cildinize kolayca ulaşıyor. Yani hava gri bile görünse, aslında cildiniz hala güneşle temas halinde olduğundan bulutlu günlerde bile güneş kremi sürerek cildinizi görünmeyen zararlara karşı savunabilirsiniz.

3. Cildin yapısını güçlendirici özelliği var.

Mevsim geçişleri cilt için en zorlu zamanlardan biri. Bir gün sıcak bir gün soğuk, bazen rüzgar bazen yağmur derken cilt hassasiyet oluşumuna çok açık hale gelebiliyor. Bu dönemde güneş kremi, cildinizde güçlendirici bir kalkan gibi işlev görüyor, böylelikle cildiniz hem dış etkenlere hem de güneş ışınlarına karşı savunmuş oluyor.

4. Erken yaşlanmanın önüne geçmeye çalışır.

Kırışıklıklar, ince çizgiler ve elastikiyet kaybı… Bunların büyük bir kısmının sorumlusu aslında güneşin UV ışınları. Özellikle sonbaharda, cilt yazdan kalma yıpranmayı toparlamaya çalışırken ekstra özene ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden uzun vadede düzenli bir şekilde güneş kremi kullanmaya devam ettiğinizde cildiniz zamana meydan okuyormuş gibi daha genç ve daha sıkı görünmeye devam eder.

5. Güneş kremi açık havada vakit geçirenler için şart.

Sonbahar demek doğa yürüyüşleri, parkta uzun kahve sohbetleri ve açık havada bolca vakit geçirmek demek. Bu anların keyfi başka ama dışarıda geçirilen her dakika güneşe maruz kalma süresini artırıyor. İşte bu yüzden, özellikle ekim ayında hafta sonları bol bol dışarı çıkanlar için güneş kremi, yanında taşınması gereken en önemli bakım ürünü oluyor.

6. Cam arkasında bile etkili.

“Ben zaten gün boyu evdeyim, güneşe çıktığım yok.” diye düşünüyorsan yanılıyorsun çünkü güneş ışınları camlardan kolayca geçebiliyor. Yani evde çalışırken pencere kenarında oturmak ya da arabada yolculuk yapmak bile cildiniz için risk demek. Bu yüzden güneşi doğrudan görmesen bile cildin güneş kremini sürmeyi ihmal etme!

7. Leke görünümünün önüne geçmeye çalışır.

Ciltteki leke görünümü genelde yazın fazla güneşe maruz kaldığımızda baş gösteriyor ama iş burada bitmiyor. Ekim ayında güneş kremini bırakırsanız bu leke görünümü daha da koyulaşabiliyor ve kalıcı hale gelebiliyor. Yani güneş kremi sürmek, sadece yeni leke görünümü oluşmasını önüne geçmekle kalmıyor aynı zamanda yazdan kalanların daha belirginleşmesini de durduruyor.

8. Ciltteki farklı tonların eşitlenmesini destekler.

Yazın güneşten dolayı bronzlaşmış ya da ton farklılıkları yaşamış bir cildiniz olabilir. İşte sonbaharda güneş kremi kullanmaya devam etmek bu renk dalgalanmalarının önüne geçiyor. Özellikle makyajsız günlerde daha dengeli bir cilt görünümü elde edebilmek için sonbahar güneşine karşı güneş kremi sürmek büyük önem taşıyor.

9. Makyaj bazı olarak kullanılabilir.

Ciltte ince bir tabaka oluşturarak fondötenin daha homojen dağılmasını sağlayan güneş kremini sonbaharda makyaj için pürüzsüz bir zemin hazırlamada da kullanabilirsiniz. Böylece güneş kremini günlük rutininizde ekstra bir adım değil, pratik bir destek olarak görmeniz kolaylaşır.

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
