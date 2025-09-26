Sonbahar Rüzgarı Gibi Esen Parçalar
Sonbahar geldiğinde rüzgar bile başka eser… Ağaçlardan düşen yapraklar, hafif serinleyen hava, üstüne tatlı bir melankoli… Bu anlarda kulaklığını takıp yürüyüşe çıkmak ya da pencereden dışarı bakarken dinlemek için özel şarkılara ihtiyaç duyarsın.
Biz de senin için, sonbahar rüzgarı gibi esip geçen, hem biraz hüzün hem de huzur dolu parçaları bir araya getirdik. Dinlerken içini ısıtacak, bazen de derinlere daldıracak bu şarkılar tam bu mevsime yakışıyor. 🍂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Fikret Kızılok – Gönül
2. Beirut – Elephant Gun
3. Pinhani – Ne Güzel Güldün
4. Laufey – From The Start
5. Nilüfer – Ta Uzak Yollardan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. The Night We Met – Lord Huron
7. M.F.Ö. - Sarı Laleler
8. Sweat er Weather – The Neighbourhood
9. September – Earth, Wind & Fire
10. Müzeyyen Senar, Tarkan – Benzemez Kimse Sana
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. The Lumineers - Sleep On The Floor
12. All My Days – Alexi Murdoch
13. Sertab Erener - Tesadüf Aşk
14. Adamlar - Ah Be Güzelim
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın