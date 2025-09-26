onedio
Sonbahar Rüzgarı Gibi Esen Parçalar

26.09.2025 - 19:03

Sonbahar geldiğinde rüzgar bile başka eser… Ağaçlardan düşen yapraklar, hafif serinleyen hava, üstüne tatlı bir melankoli… Bu anlarda kulaklığını takıp yürüyüşe çıkmak ya da pencereden dışarı bakarken dinlemek için özel şarkılara ihtiyaç duyarsın. 

Biz de senin için, sonbahar rüzgarı gibi esip geçen, hem biraz hüzün hem de huzur dolu parçaları bir araya getirdik. Dinlerken içini ısıtacak, bazen de derinlere daldıracak bu şarkılar tam bu mevsime yakışıyor. 🍂

1. Fikret Kızılok – Gönül

2. Beirut – Elephant Gun

3. Pinhani – Ne Güzel Güldün

4. Laufey – From The Start

5. Nilüfer – Ta Uzak Yollardan

6. The Night We Met – Lord Huron

7. M.F.Ö. - Sarı Laleler

8. Sweat er Weather – The Neighbourhood

9. September – Earth, Wind & Fire

10. Müzeyyen Senar, Tarkan – Benzemez Kimse Sana

11. The Lumineers - Sleep On The Floor

12. All My Days – Alexi Murdoch

13. Sertab Erener - Tesadüf Aşk

14. Adamlar - Ah Be Güzelim

