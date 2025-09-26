Sonbahar Rüzgarı Gibi Esen Parçalar

Sonbahar geldiğinde rüzgar bile başka eser… Ağaçlardan düşen yapraklar, hafif serinleyen hava, üstüne tatlı bir melankoli… Bu anlarda kulaklığını takıp yürüyüşe çıkmak ya da pencereden dışarı bakarken dinlemek için özel şarkılara ihtiyaç duyarsın.

Biz de senin için, sonbahar rüzgarı gibi esip geçen, hem biraz hüzün hem de huzur dolu parçaları bir araya getirdik. Dinlerken içini ısıtacak, bazen de derinlere daldıracak bu şarkılar tam bu mevsime yakışıyor. 🍂