Sonbahar Aşklarının Fon Müziği
Sonbahar, aşkı en derin haliyle yaşamak için tam zamanıdır. Soğuyan havalar, sararan yapraklar ve melankolik bir atmosfer… Bu playlist, o anları müzikle yakalıyor. Her parça, bir anıyı, bir duyguyu hatırlatıyor. Hem sakin, hem de içine alıp götüren şarkılarla, sonbahar aşkının tadını çıkar.
1. Cihan Mümtazoğlu – Sen Banasın
2. Sertab Erener – Tesadüf Aşk
3. Mazhar Alanson – Yandım
4. Teoman – İstanbul’da Sonbahar
5. Madrigal – Ne Zamandır Sendeyim
6. Bon Iver – Flume
7. Halil Sezai - Sonbahar
8. The Cinematic Orchestra – To Build a Home
9. Toygar Işıklı – Ömrüm
10. S. Carey – Two Angles
11. Can Kazaz – Sürsün Bahar
12. Fink – Looking Too Closely
13. Can Ozan – Toprak Yağmura
14. London Grammar – Hey Now
15. Ayla Dikmen – Sessiz Yaşayamam
16. The Paper Kites – Bloom
17. Gökhan Türkmen – Öyle Güzel Ki
