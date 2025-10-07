onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Sonbahar Aşklarının Fon Müziği

etiket Sonbahar Aşklarının Fon Müziği

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
07.10.2025 - 19:04

Sonbahar, aşkı en derin haliyle yaşamak için tam zamanıdır. Soğuyan havalar, sararan yapraklar ve melankolik bir atmosfer… Bu playlist, o anları müzikle yakalıyor. Her parça, bir anıyı, bir duyguyu hatırlatıyor. Hem sakin, hem de içine alıp götüren şarkılarla, sonbahar aşkının tadını çıkar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cihan Mümtazoğlu – Sen Banasın

2. Sertab Erener – Tesadüf Aşk

3. Mazhar Alanson – Yandım

4. Teoman – İstanbul’da Sonbahar

5. Madrigal – Ne Zamandır Sendeyim

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bon Iver – Flume

7. Halil Sezai - Sonbahar

8. The Cinematic Orchestra – To Build a Home

9. Toygar Işıklı – Ömrüm

10. S. Carey – Two Angles

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Can Kazaz – Sürsün Bahar

12. Fink – Looking Too Closely

13. Can Ozan – Toprak Yağmura

14. London Grammar – Hey Now

15. Ayla Dikmen – Sessiz Yaşayamam

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

16. The Paper Kites – Bloom

17. Gökhan Türkmen – Öyle Güzel Ki

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın