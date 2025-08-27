onedio
Son Yılların En İyi Canlı Performansları

İrem Coşkun
27.08.2025 - 23:30

Canlı performans dediğin şey hem sanatçı hem de hayranları için başlı başına bir deneyim. Stüdyo yok, autotune yok, filtre yok... Sahne var, seyirci var ve bolca şov! Bazısı sesini göklere çıkarıyor, bazısı sahnede adeta ruhunu esir alıyor. İşte son yıllarda “Ben de orada olmalıydım!” dedirten, sosyal medyada viral olmuş, milyonlarca kez izlenmiş en iyi canlı performanslar. 👇

Beyonce - Coachella 2018 (Beychella)

Coldplay - Fix You (Global Citizen Live 2021)

Rosalía - MOTOMAMI (World Tour 2022 - TikTok)

Måneskin - Beggin’ (American Music Awards 2021)

Billie Eilish - When the Party’s Over (Coachella 2019)

Lady Gaga - Shallow (Oscar 2019)

Adele - Someone Like You (Royal Albert Hall 2011)

Dua Lipa - Training Season (Royal Albert Hall 2025)

Sam Smith, Kim Petras - Unholy (Live at The BRIT Awards 2023)

MANOWAR - Call To Arms (The Final Battle Tour - Almanya)

