Son Yılların En İyi Canlı Performansları

Canlı performans dediğin şey hem sanatçı hem de hayranları için başlı başına bir deneyim. Stüdyo yok, autotune yok, filtre yok... Sahne var, seyirci var ve bolca şov! Bazısı sesini göklere çıkarıyor, bazısı sahnede adeta ruhunu esir alıyor. İşte son yıllarda “Ben de orada olmalıydım!” dedirten, sosyal medyada viral olmuş, milyonlarca kez izlenmiş en iyi canlı performanslar. 👇