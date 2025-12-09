onedio
İdeal Ekran Süresinden Marmaray'daki Kedi Çetesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

İdeal Ekran Süresinden Marmaray'daki Kedi Çetesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
09.12.2025 - 19:32

Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım 9 Aralık Salı günü hangi paylaşımlar öne çıktı? Nelere gülündü?

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Tabii gündem bahis operasyonu ve Metehan Baltacı'nın yazışmalarıydı.

Tabii gündem bahis operasyonu ve Metehan Baltacı'nın yazışmalarıydı.
twitter.com

Tutuklanan Mert Hakan Yandaş da goygoycuların radarına girdi.

Tutuklanan Mert Hakan Yandaş da goygoycuların radarına girdi.
twitter.com

Biraz da kediler diyor...

Biraz da kediler diyor...
twitter.com

Ticari zekaya sahip olanlara kameralarımızı çeviriyoruz.

Ticari zekaya sahip olanlara kameralarımızı çeviriyoruz.
twitter.com
Ekran süresi de önemli.

Ekran süresi de önemli.
twitter.com

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
