Kasım Ayının Mental Ağırlığından Müzik Zevkimizin Kaotikliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kasım Ayının Mental Ağırlığından Müzik Zevkimizin Kaotikliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
15.11.2025 - 18:25

Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
twitter.com

Yarısını geldik sabır.

Yarısını geldik sabır.
twitter.com

Yakında çıkar hepimizin gerçek yüzü.

Yakında çıkar hepimizin gerçek yüzü.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Buraya gelene kadar yaşadıkların...

Konuşulacak bir şey kalmadı.

Konuşulacak bir şey kalmadı.
twitter.com

Hocam tuvalete gidebilir miyiz?

Hocam tuvalete gidebilir miyiz?
twitter.com

Başka türlü olacak gibi değil.

Başka türlü olacak gibi değil.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kız amaç o ya.

Kız amaç o ya.
twitter.com
Terapi ücretlerinden sonra...

Terapi ücretlerinden sonra...
twitter.com

Yer yarılsa tam o an.

Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

