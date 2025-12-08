onedio
ŞOK'a Hamur Yoğurma Makinesi Geliyor! 10 Aralık 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
08.12.2025 - 17:05

ŞOK 10 - 16 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 10 - 16 Aralık 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Haftanın Fırsatları

👇🏽

Çeşit Çeşit Atıştırmalıklar

Emsan Kalpten Kalbe 6 Kişilik Kahve Fincan Takımı 749 TL

Emsan Kalpten Kalbe 6 Kişilik Kahve Fincan Takımı 749 TL

  • Emsan Rendeli Saklama / Karıştırma Kabı 499 TL 

  • Emsan 5 Parça Servis Seti 299 TL 

  • Emsan Alüminyum Döküm Pankek Tavası 499 TL 

  • Mehtap Kaçerola 199 TL 

  • Mehtap Krep Tava 249 TL

  • Mehtap Kek Kalıbı Çeşitleri 199 TL 

  • LAVA Çift Kulplu Döküm Izgara Tava 1.249 TL 

  • 4 Katlı Çok Amaçlı Organizer 239 TL 

  • Organizer Saklama Kabı 199 TL 

  • 2'li Metal Patates / Soğan Kovası 399 TL 

  • Dikdörtgen Tepsi 100 TL 

  • Kapaklı Mikser Kabı 75 TL 

  • Basmalı Yaylı Çırpıcı 34,95 TL 

  • Metal Süzgeç 50 TL 

  • Çekmeceli Yumurtalık 129 TL 

  • Trio Rende 75 TL 

  • 3'lü Metal Figürlü Kurabiye Kabı 100 TL

  • Termos 249 TL 

  • Desenli Kahve Bardağı 16,95 TL

Paşabahçe Diamond Şekerlik 299 TL

Paşabahçe Diamond Şekerlik 299 TL

  • Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 349 TL 

  • Village Karaf 149 TL 

  • Villa Patisserie 3 Katlı Sunumluk 229 TL 

  • 3'lü Aurora Kase 169 TL 

  • 6'lı Aurora Pasta Tabağı 399 TL 

  • Borcam Kapaklı Dikdörtgen Tencere 249 TL 

  • 6'lı Echo Su Bardağı 149 TL 

  • Madlen Ayaklı Servis Tabağı 299 TL 

  • 6'lı Aurora Çay Takımı 399 TL 

  • Aurora Servis Tabağı 199 TL 

  • 3'lü Aurora Oval Tabak 199 TL 

  • Elegant Dikdörtgen Servis Tabağı 149 TL 

  • 2'li Vela Fincan / Kupa 149 TL 

  • Elegant Bölmeli Servis Tabağı 149 TL

4'lü Porland Desenli Porselen Pasta Tabağı 499 TL

4'lü Porland Desenli Porselen Pasta Tabağı 499 TL

  • 4'lü Porland Desenli Porselen Kase 399 TL 

  • Pirge Çelik Pastacılık Ürünleri 239 TL

  • 4'lü Keramika Dekorlu Pasta Tabağı 299 TL 

  • Keramika Çerezlik 39,95 TL 

  • 3'lü Keramika Kupa Seti 199 TL

  • Rakle Renkli Ayaklı Sunumluk 75 TL 

  • Pasta Mumu ve Altlığı 24,95 TL

  • Akcam Cam Ayaklı Kek Tabağı 239 TL 

  • Akcam İki Katlı Cam Kurabiyelik 249 TL 

  • Krema Pompası 59 TL 

  • Un Eleği 59 TL 

  • 32 cm Mantı Kalıbı 50 TL 

  • 3'lü Erzak Küreği 25 TL 

  • 24 cm Mantı Kalıbı 25 TL 

  • Donut Kalıbı 25 TL 

  • 2'li Pilav ve Helva Kalıbı 25 TL 

  • Ravioli Kalıbı 25 TL 

  • Tırtıklı Rulet Hamur Kesici 25 TL 

  • Cambu Sunum Fanuslu Borosilikat Cam Kupa 139 TL 

  • 3'lü Cambu Borosilikat Ölçü Kabı 149 TL

  • Cambu Borosilikat Cam Fincan Seti 149 TL

Şamdan Quartz Isıtıcı 1.499 TL

Şamdan Quartz Isıtıcı 1.499 TL

  • Alpina Turbo Fanlı Siyah Ankastre Set 8.499 TL 

  • Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 1.199 TL

  • Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.599 TL 

  • Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.699 TL 

  • Emsan Bella Gusto Chef Hamur Yoğurma Makinesi 4.499 TL 

  • Singer M3405 Dikiş Makinesi 5.990 TL 

  • Simfer Midi Fırın 1.799 TL 

  • Sinbo Quartz Isıtıcı 549 TL

  • Sinbo Yağlı Radyatör 1.899 TL 

  • Sunday Fanlı Isıtıcı 599 TL

İndirimli ısıtıcı modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

Tommy Hilgifer, Guess ve Columbia Saat Çeşitleri

Tommy Hilgifer, Guess ve Columbia Saat Çeşitleri

Torima Çok Fonksiyonlu Buhar Makinesi 2.899 TL

Torima Çok Fonksiyonlu Buhar Makinesi 2.899 TL

  • Torima Koltuk Halı ve Cam Temizleme Makinesi 3.799 TL

  • IPL Buz Başlıklı Lazer Epilasyon 1.699 TL

  • Buharlı Taşınabilir Seyahat Ütüsü 849 TL

  • Projektör 2.499 TL

  • Kablosuz Klavye ve Mouse Seti 349 TL

  • Kablosuz Stereo Kulaklık 379 TL

  • Mini Çocuk Dijital Fotoğraf Makinesi 329 TL

İndirimli fiyatlarıyla öne çıkan elektronik ürünlere buradan göz atmayı unutmayın.

