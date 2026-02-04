ŞOK'a Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 4 Şubat 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 4 - 10 Şubat 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 4 - 10 Şubat 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
Haftanın Fırsatları;
Kedi Su Çeşmesi 699 TL
Whiskas Kedi Maması Junior 2-12 Ay/ Sığır Etli Yaş Kedi Maması 57,45 TL
Alpina Turbo Fanlı Ankastre Siyah Set 8.499 TL
24 cm Kumsal Tava 299 TL
Emsan Cam Kapaklı Çelik Karnıyarık Tencere 899 TL
Kütahya Porselen Rölfeyli Servis Tabağı 75 TL
Parla 4 Kapaklı Dolap 7.749 TL
Gözcü Mobil Mega Takip Cihazı 1.699 TL
