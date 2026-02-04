ŞOK'a Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 4 Şubat 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

onedio
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
04.02.2026 - 12:15

ŞOK 4 - 10 Şubat 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 4 - 10 Şubat 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Haftanın Fırsatları;

👇🏽

Seçili temizlik ve deterjan ürünlerinde 3 al 2 öde fırsatına buradan göz atmayı unutmayın.

Kedi Su Çeşmesi 699 TL

  • Kiwi Kameralı Evcil Hayvan Besleyici 2.199 TL

  • Kiwi Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti 9.999 TL

Whiskas Kedi Maması Junior 2-12 Ay/ Sığır Etli Yaş Kedi Maması 57,45 TL

  • Free Dog Kuzulu Bal Kabaklı Köpek Maması 384,50 TL

  • Free Cat Tavuklu Narlı Yetişkin Kedi Maması 164,50 TL

Alpina Turbo Fanlı Ankastre Siyah Set 8.499 TL

  • Philips 7000 Serisi Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge 15.999 TL 

  • Philips Buharlı Ütü 1.999 TL 

  • Braun Multiquick 5 Vario El Blender 1.999 TL 

  • Braun Citrusquick Narenciye Sıkacağı 999 TL 

  • Altus Cam Kettle 899 TL 

  • Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.799 TL 

  • Mikado Telefon Tutucu Hoparlör 599 TL 

  • Torima 4 Çıkışlı Powerbank 10.000 Mah 349 TL 

  • Lenovo Lp1 Tws Kulaklık 399 TL 

  • Kiwi Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi 2.699 TL 

  • Kiwi Otomatik Karıştırıcı 249 TL 

  • Mandallı Baston Şeker Led Işık Zinciri 20 Led 149 TL 

  • Gümüş Ledli Dekoratif Hediye Kutusu 199 TL

  • Kelebek Figür Işık 499 TL 

  • Orbus GU10 Led Ampul 19,95 TL

24 cm Kumsal Tava 299 TL

  • 24 cm Kumsal Derin Tencere 599 TL 

  • Tulu Porselen Kahve Fincan Seti 399 TL 

  • Tulu Porselen Rimli Kase 75 TL 

  • 6'lı Cambu Renkli Kulplu Borosilikat Çay Bardağı 249 TL

  • 2'li Rooc Çok Amaçlı Makas Seti 100 TL 

  • Kapaklı Hamur Leğeni 100 TL 

  • 15'li Kapaklı Yumurta Saklama Kabı 100 TL 

  • Mutfak Çakmağı 39,95 TL 

  • 100x140 cm Pvc Masa Örtüsü 89,95 TL 

  • 140x140 cm Pvc Masa Örtüsü 109 TL 

  • Lüks Masa Örtüsü 149 TL 

  • Saklama Kabı Çeşitleri 50 TL 

  • Mermer Desenli Masa 499 TL 

  • Metal Ayaklı Yer Sofrası 499 TL

Emsan Cam Kapaklı Çelik Karnıyarık Tencere 899 TL

  • Emsan Cam Kapaklı Çelik Derin Tencere 899 TL 

  • Emsan Çelik Çaydanlık Takımı 1.199 TL 

  • Emsan Cam Kapaklı Çelik Sahan 649 TL

  • Akcam Kurabiye Cam Tabak 129 TL 

  • Akcam Cam Ayaklı Kase 299 TL 

  • Akcam Dik Kenarlı Ayaklı Cam Tabak 249 TL 

  • Akcam Dik Kenarlı Cam Tabak 100 TL

  • Akcam Rimli Cam Kase 249 TL 

  • Viapot Toprak Güveç Tencere 129 TL 

  • Viapot Toprak Dolma Kapağı 50 TL 

  • 4'lü Viapot Toprak Porsiyonluk Güveç 75 TL

  • 2'li Renkli Salata Kepçe Seti 50 TL 

  • 2'li Renkli Kaşık 50 TL 

  • Maxi Sürahi 100 TL 

  • Cam Kokusuz Küllük 50 TL

Kütahya Porselen Rölfeyli Servis Tabağı 75 TL

  • Kütahya Porselen Rölfeyli Pasta Tabağı 75 TL 

  • Kütahya Porselen Rölfeyli Kase 75 TL 

  • Kütahya Porselen Rölfeyli Çukur Tabak 75 TL 

  • 2'li Borcam Fırın Kabı 299 TL 

  • Paşabahçe Village Karaf 100 TL 

  • Paşabahçe Bölmeli Tabak 109 TL 

  • 2'li Paşabahçe Vela Fincan / Kupa 149 TL 

  • Cambu Borosilikat Cam 3'ü 1 Arada Ölçülü French Press 199 TL 

  • Cambu Renkli Kulplu Borosilikat Kupa 50 TL 

  • 3'lü Cambu Borosilikat Ölçü Kabı 129 TL 

  • 4'lü Cambu Borosilikat Cam Bardak Seti 129 TL

Parla 4 Kapaklı Dolap 7.749 TL

Gözcü Mobil Mega Takip Cihazı 1.699 TL

  • Torima 1080p Araç İçi Lcd Araç Kamerası 859 TL

  • Torima K9 2 Adet Kablosuz Yaka Mikrofonu 499 TL

  • Şamdan Dikey Isıtıcı 1.599 TL

Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
