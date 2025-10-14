Soğuyan Havaları Isıtan En Tatlı Playlist

Havalar soğumaya başladığında, insanın bir şeylere sarması, biraz sıcaklık araması gerekiyor. Bu playlist de tam o anlarda, soğuyan havalarla başa çıkacak, içini ısıtacak şarkılarla dolu. Hem hüzünlü, hem de huzur veren melodilerle, belki biraz nostaljik, biraz da umutlu bir yolculuğa çıkıyorsun.

Gözlerini kapatıp, bir an için dünyadan uzaklaşmaya ne dersin?