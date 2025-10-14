Soğuyan Havaları Isıtan En Tatlı Playlist
Havalar soğumaya başladığında, insanın bir şeylere sarması, biraz sıcaklık araması gerekiyor. Bu playlist de tam o anlarda, soğuyan havalarla başa çıkacak, içini ısıtacak şarkılarla dolu. Hem hüzünlü, hem de huzur veren melodilerle, belki biraz nostaljik, biraz da umutlu bir yolculuğa çıkıyorsun.
Gözlerini kapatıp, bir an için dünyadan uzaklaşmaya ne dersin?
1. Vance Joy – Riptide
2. Ed Sheeran – Shape of You
3. Deniz Tekin – İzmir'de Bir Gün Batımı
4. Lorde – Royals
5. Adele – Someone Like You
6. John Mayer – New Light
7. Coldplay – The Scientist
8. Can Kazaz – Kırlangıçlar Gibi
9. The Lumineers – Ho Hey
10. Nilipek – Beraber
11. George Ezra – Budapest
