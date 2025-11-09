Soğuyan Havalarda İçini Bir Battaniye Gibi Isıtacak Parçalar

Bazı günler pencereden dışarı bakarsın, gökyüzü griye dönmüştür ama içindeki sessizlik huzur verir. Hava serinlemiş, ellerin üşümeye başlamıştır ama o an dünyanın en sakin yerinde gibi hissedersin.

İşte bu playlist tam da o anlar için: dışarıda rüzgâr uğuldayıp yapraklar dans ederken içini yumuşacık yapan, kalbini bir battaniye gibi sarmalayıp sıcacık yapan 13 parça.

Bu şarkılarla soğuyan havaları biraz daha sevebilir, kendi sıcaklığını notalarla bulabilirsin. 🍂