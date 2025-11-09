Soğuyan Havalarda İçini Bir Battaniye Gibi Isıtacak Parçalar
Bazı günler pencereden dışarı bakarsın, gökyüzü griye dönmüştür ama içindeki sessizlik huzur verir. Hava serinlemiş, ellerin üşümeye başlamıştır ama o an dünyanın en sakin yerinde gibi hissedersin.
İşte bu playlist tam da o anlar için: dışarıda rüzgâr uğuldayıp yapraklar dans ederken içini yumuşacık yapan, kalbini bir battaniye gibi sarmalayıp sıcacık yapan 13 parça.
Bu şarkılarla soğuyan havaları biraz daha sevebilir, kendi sıcaklığını notalarla bulabilirsin. 🍂
1. d4vd - Here With Me
2. Make You Feel My Love - Ane Brun
3. Hozier - Like Real People Do
4. Pale Blue Eyes - The Velvet Underground
5. Mojave 3 - Love Songs On The Radio
6. Can Bonomo - Güneş
7. Harry Styles - Matilda
8. Matt Hartke - London's Song
9. Simge Pınar - Güzel Şeyler
10. Une belle histoire - Michel Fugain
11. Hollow Coves - The Woods
12. Roo Panes - Tiger Striped Sky
13. Gavin James - City Of Stars
