Genel Kültür
Müzik
Soğuyan Havalarda İçini Bir Battaniye Gibi Isıtacak Parçalar

Ceren Özer
09.11.2025 - 15:01

Bazı günler pencereden dışarı bakarsın, gökyüzü griye dönmüştür ama içindeki sessizlik huzur verir. Hava serinlemiş, ellerin üşümeye başlamıştır ama o an dünyanın en sakin yerinde gibi hissedersin. 

İşte bu playlist tam da o anlar için: dışarıda rüzgâr uğuldayıp yapraklar dans ederken içini yumuşacık yapan, kalbini bir battaniye gibi sarmalayıp sıcacık yapan 13 parça.

Bu şarkılarla soğuyan havaları biraz daha sevebilir, kendi sıcaklığını notalarla bulabilirsin. 🍂

1. d4vd - Here With Me

2. Make You Feel My Love - Ane Brun

3. Hozier - Like Real People Do

4. Pale Blue Eyes - The Velvet Underground

5. Mojave 3 - Love Songs On The Radio

6. Can Bonomo - Güneş

7. Harry Styles - Matilda

8. Matt Hartke - London's Song

9. Simge Pınar - Güzel Şeyler

10. Une belle histoire - Michel Fugain

11. Hollow Coves - The Woods

12. Roo Panes - Tiger Striped Sky

13. Gavin James - City Of Stars

