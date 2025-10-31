Sıradan Günleri Bile Daha Özel Kılacak Şarkılar
Her gün aynı rutinde akıp giderken, bazen küçük bir an bile bütün günü sıradanlıktan kurtarabilir... İşte o an da elbette kulaklığı takıp şarkı dinlemeye başladığımız an. Bu listede de modunuzu yükseltecek birbirinden harika şarkıları sizin için bir liste haline getirdik.
1. Senorita
2. Girls Like You
3. Viva La Vida
4. Havana
5. I Gotta Feeling
6. Cheap Thrills
7. It's My Life
8. Sugar
9. Unstoppable
10. Wake Me Up
