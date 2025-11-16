Sinestezi Hastası, TikToker ve Dizi Oyuncusu: Kim Bu Şarkıcı?
Her ay yeni bir şarkıcı testi ile karşındayız! Verdiğimiz bilgilere göre bu şarkıcının kim olduğunu bulabilecek misin?
Bilgilerin bazısı güzel ipuçları barındırıyor ama bazı bilgiler epey zorlayacak gibi duruyor!
Pandemi döneminden önce TikTok'u pek çok kişi bilmezken kendisi eğlenceli videolar çekiyordu.
Los Angeles'ta yaşıyor ve buraya taşınmadan önce gazeteci olmak istiyordu.
Mariah Carey, onun TikTok'ta ünlü olmasını sağlamış.
2020 yılında makyaj videolarını YouTube'da paylaştıktan sonra kendi makyaj markasını çıkardı.
Jimnastikte epey iyi ve kliplerinde bunu çok iyi kullandı.
Kendisi bir sinestezi hastası.
Bir online dizi izleme platformunun bu yıl yayımlanan dizisinde güzel bir rolü kaptı.
Kim bu şarkıcı?

