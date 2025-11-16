onedio
Sinestezi Hastası, TikToker ve Dizi Oyuncusu: Kim Bu Şarkıcı?

etiket Sinestezi Hastası, TikToker ve Dizi Oyuncusu: Kim Bu Şarkıcı?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
16.11.2025 - 17:01

Her ay yeni bir şarkıcı testi ile karşındayız! Verdiğimiz bilgilere göre bu şarkıcının kim olduğunu bulabilecek misin?

Bilgilerin bazısı güzel ipuçları barındırıyor ama bazı bilgiler epey zorlayacak gibi duruyor!

Pandemi döneminden önce TikTok'u pek çok kişi bilmezken kendisi eğlenceli videolar çekiyordu.

Aklına aynı şeyin geldiğini biliyoruz, o ilginç dansları çekseydin sen de şimdiye ünlü olmuştun...

Los Angeles'ta yaşıyor ve buraya taşınmadan önce gazeteci olmak istiyordu.

Ya gazeteci, ya spiker, ya spor yazarı ya da yayıncı olmayı düşünüyordu. TikTok kaderleri değiştirdi elbette!

Mariah Carey, onun TikTok'ta ünlü olmasını sağlamış.

2020 yılında makyaj videolarını YouTube'da paylaştıktan sonra kendi makyaj markasını çıkardı.

Jimnastikte epey iyi ve kliplerinde bunu çok iyi kullandı.

Kendisi bir sinestezi hastası.

Sinestezi, renkleri duyabilmek, rakamlara dokunabilmek ve hatta renklerin kokularının olduğunu algılayabilme durumudur. Yani duyular arası iletişim diyebiliriz.

Bir online dizi izleme platformunun bu yıl yayımlanan dizisinde güzel bir rolü kaptı.

Kim bu şarkıcı?

