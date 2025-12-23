İstanbul Trafiğinde Sinir Krizini Engelleyen Playlist
İstanbul trafiği bazen öyle bir noktaya geliyor ki insan buradan sağ salim çıkarsam karakterim gelişmiş olur diye düşünmeye başlıyor. Sinyal vermeden önüne kıranlar, hiç ilerlemeyen sıralar, köprü girişinde “neden ama neden?” diye sorgulatan o bilinmez kuyruk…
Tam sinirlerin hoplayacağı anda arabada doğru bir şarkı açınca her şey bir tık daha katlanabilir oluyor. İşte onlardan bazıları!
1. Still Woozy – Goodie Bag
2. Poolside – Harvest Moon
3. Parcels – Tieduprightnow
4. Empire of the Sun – Walking On A Dream
5. Angus & Julia Stone – Chateau
6. Kungs – This Girl
7. Tom Misch – South of the River
8. Men I Trust – Show Me How
9. Dayglow – Can I Call You Tonight?
10. Roosevelt – Montreal
11. Gus Dapperton – Post Humorous
12. HONNE – Warm On A Cold Night
