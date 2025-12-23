İstanbul Trafiğinde Sinir Krizini Engelleyen Playlist

İstanbul trafiği bazen öyle bir noktaya geliyor ki insan buradan sağ salim çıkarsam karakterim gelişmiş olur diye düşünmeye başlıyor. Sinyal vermeden önüne kıranlar, hiç ilerlemeyen sıralar, köprü girişinde “neden ama neden?” diye sorgulatan o bilinmez kuyruk…

Tam sinirlerin hoplayacağı anda arabada doğru bir şarkı açınca her şey bir tık daha katlanabilir oluyor. İşte onlardan bazıları!