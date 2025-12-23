Once Upon a Playlist: Tarantino Filmlerini Efsaneleştiren Şarkılar
Quentin Tarantino’nun filmlerini seviyorsan bilirsin: O sahneler sadece yönetmenlik ve senaryo yüzünden efsane olmadı… arkada çalan şarkı sahneyi öyle bir tamamladı ki, müzik resmen hikâyenin gizli başrolüne dönüştü.
Tarantino’nun sinema zekasının en büyük sırlarından biri, bir müzik parçasının bir sahneyi nasıl ikonik hale getirebildiğini milimi milimine bilmesi.
Hazırsan Tarantino’nun sinema tarihine kazıdığı en ikonik şarkıları birlikte hatırlıyoruz — hem sahnenin hissi hem de şarkının gücüyle. 🎬
1. Dick Dale – Misirlou (Pulp Fiction, 1994)
2. Stealers Wheel – Stuck in the Middle With You (Reservoir Dogs, 1992)
3. Nancy Sinatra – Bang Bang (Kill Bill Vol. 1, 2003)
4. Urge Overkill – Girl, You’ll Be a Woman Soon (Pulp Fiction)
5. The 5.6.7.8’s – Woo Hoo (Kill Bill Vol. 1)
6. David Bowie – Cat People (Putting Out Fire) (Inglourious Basterds, 2009)
7. Billy Preston – Slaughter (Kill Bill Vol. 1)
8. The Coasters – Down in Mexico (Death Proof, 2007)
9. Isaac Hayes – Walk On By (Jackie Brown, 1997)
10. José Feliciano – California Dreamin’ (Once Upon a Time in… Hollywood, 2019)
