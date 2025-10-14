SGK Uzmanı İsa Karakaş Yorumladı: Emekli Maaşı ve Memur Maaşlarına 2026’da Yapılacak Zam Hesaplandı

2025 Eylül ayı TÜFE oranının yüzde 3,23 olduğu ve üç aylık birikimli artışın yüzde 7,5 seviyesinde gerçekleştiği bildirildi. Bu veriler ışığında, memur maaşlarındaki artışın yüzde 13,64 ve taban farkının 1.000 TL olacağı belirlendi. Yıl sonu enflasyon tahminleri dikkate alındığında, zam oranının yüzde 16,5 ile 18,5 arasında olması bekleniyor. Bu durum, hem memurlar hem de emekliler için enflasyona paralel bir artışı ifade ediyor.