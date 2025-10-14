onedio
SGK Uzmanı İsa Karakaş Yorumladı: Emekli Maaşı ve Memur Maaşlarına 2026’da Yapılacak Zam Hesaplandı

Emekli Zammı Memur maaşları
Ali Can YAYCILI
14.10.2025 - 15:00

Emekli ve memurların 2026 Ocak ayında alacağı maaş zammı giderek netleşiyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, son açıklamasında kesinleşen zam oranını duyurdu. Ayrıca maaşlara 1.000 TL taban artış yapılmasının neredeyse garanti olduğunu da söyledi.

Emekli maaşı ve memur maaşına ne kadar zam gelecek?

2025 Eylül ayı TÜFE oranının yüzde 3,23 olduğu ve üç aylık birikimli artışın yüzde 7,5 seviyesinde gerçekleştiği bildirildi. Bu veriler ışığında, memur maaşlarındaki artışın yüzde 13,64 ve taban farkının 1.000 TL olacağı belirlendi. Yıl sonu enflasyon tahminleri dikkate alındığında, zam oranının yüzde 16,5 ile 18,5 arasında olması bekleniyor. Bu durum, hem memurlar hem de emekliler için enflasyona paralel bir artışı ifade ediyor.

Resmi enflasyon hedefi yüzde 28,5!

SGK Uzmanı İsa Karakaş, hükümetin 2025 yılı sonuna kadar enflasyonu yüzde 30'un altında tutma hedefine dikkat çekti. Resmi enflasyon hedefi yüzde 28,5 olarak belirlenmişken, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde beklentiler yüzde 29,86 seviyesinde. Karakaş, enflasyonun yüzde 30'u geçmemesi temennisinde bulunurken, yılın son çeyreğinde bazı kamu zamlarının ertelenebileceğini ifade etti. Bu durum, Ocak ayında gerçekleştirilecek zam oranını da etkileyebilir.

