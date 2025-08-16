Seyahat Karakterine Göre Sen Tasarruf Eden mi, Keyif Alan Mısın?
Seyahat deyince aklına ilk ne geliyor: valiz hazırlamak mı yoksa kredi kartı limitini zorlamak mı? Uçak biletini üç ay önceden mi alırsın, yoksa bir anlık delilik deyip havalimanına koşar mısın? Tatilde her kuruşu hesaplayanlardan mısın yoksa bir daha mı geleceğiz dünyaya diyenlerden mi?
Bu testte hem seni güldürecek hem de kendinle yüzleştirecek sorularla seyahat karakterini çözüyoruz. Ne zaman valizini toplasan içinden çıkan “ekonomik mi gitsek yoksa keyfine mi baksak?” ikilemine bir son vermeye hazır mısın?
Cevaplarınla kendi yolculuk stilini öğren, içinde bulunan gezgin kimliğine bir ad koy!
1. Öncelikle yaşını öğrenerek işe başlayalım.
2. Şimdi de cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
3. İlk olarak seyahate çıkmaya karar verdiğinde ilk yaptığın şey nedir?
4. Peki bu tatil sırasında tatil bütçeni nasıl belirlersin ve yönetirsin?
5. Sadece güzel fotoğraflar çıkacak diye daha pahalı bir mekana gittiğin oldu mu?
6. Diyelim ki tatile başladın ve yeni bir şehirdesin. İlk gün yeme tercihin hangisine daha yakın olurdu?
7. Peki kalacak yer konusunda en çok neye dikkat edersin?
8. Tatilde kredi kartı ekstresine bakmamayı tercih ettiğin oldu mu?
9. Seyahatte ücretli müze, ören yeri ya da özel turlara katılır mısın?
10. Peki tatil dönüşünde telefon galerindeki fotoğraflar nasıl olur?
11. Son olarak tatil dönüşü pişman olup “Bir dahakine daha dikkatli olayım” dediğin zamanlar yaşadın mı?
Senin için seyahat, bütçe dostu keşiflerle dolu bir yolculuk!
Senin için seyahat, konforla bezenmiş bir keyif yolculuğu!
Senin için seyahat, spontane kararlarla dolu özgür bir kaçış!
Senin için seyahat, keyifle tasarrufu dengeleyen akıllı hareket edilmesi gereken bir sanat!
