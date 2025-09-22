onedio
Sevgilisi Pınar Ayaz ile Evlenen Rasim Ozan Kütahyalı'ya Eski Eşi Nagehan Alçı'dan Tebrik Mesajı

Sevgilisi Pınar Ayaz ile Evlenen Rasim Ozan Kütahyalı’ya Eski Eşi Nagehan Alçı’dan Tebrik Mesajı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2025 - 12:44 Son Güncelleme: 22.09.2025 - 13:55

Rasim Ozan Kütahyalı, bir yıldır birlikte oldukları öğrenilen pilates eğitmeni Pınar Ayaz ile dün evlendi. Nikah fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Rasim Ozan Kütahyalı’ya bir tebrik mesajı da eski eşi Nagehan Alçı’dan geldi. İkiliyi tebrik eden Nagehan Alçı “Yolları açık olsun” yorumunu yaptı.

Nagehan Alçı'nın paylaştığı fotoğrafta Rasim Ozan'ın avukatını silerek paylaşması da dikkatlerden kaçmadı.

Rasim Ozan Kütahyalı, sevgilisi Pınar Ayaz ile dün evlendi.

Rasim Ozan Kütahyalı, sevgilisi Pınar Ayaz ile dün evlendi.

Rasim Ozan Kütahyalı, evlendiğini 'Benim evlendiğim gün Ali Koç dönemi bitti' notunu düştüğü, yukarıdaki fotoğrafı paylaştığı tweet'le duyurdu. Aynı duyuruyu, 'Benim evlendiğim gün Ali Koç dönemi tarihe karıştı. Ben izdivaç ederken Ali Koç’u tasfiye ettiler.' sözleriyle Instagram hesabından da yaptı.

Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan'a tebrik mesajı geldi.

Nagehan Alçı’dan Rasim Ozan’a tebrik mesajı geldi.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın 2023 yılında boşandığı eşi Nagehan Alçı da bu nikaha sessiz kalmadı. X hesabından ikilinin nikah fotoğrafını paylaşan Alçı, “Pınar ve Rasim’e mutluluklar diliyorum…Yolları açık olsun…” yazdı.

Nagehan Alçı'nın paylaşımı 👇

Nagehan Alçı'nın paylaşımı 👇

Nagehan Alçı için "şoplu fotoğraf paylaştı" yorumları sonrasında Alçı'dan açıklama geldi.

Nagehan Alçı'nın paylaşımına yorumlar da gecikmedi:

Nagehan Alçı'nın paylaşımına yorumlar da gecikmedi:
