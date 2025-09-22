Sevgilisi Pınar Ayaz ile Evlenen Rasim Ozan Kütahyalı’ya Eski Eşi Nagehan Alçı’dan Tebrik Mesajı
Rasim Ozan Kütahyalı, bir yıldır birlikte oldukları öğrenilen pilates eğitmeni Pınar Ayaz ile dün evlendi. Nikah fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Rasim Ozan Kütahyalı’ya bir tebrik mesajı da eski eşi Nagehan Alçı’dan geldi. İkiliyi tebrik eden Nagehan Alçı “Yolları açık olsun” yorumunu yaptı.
Nagehan Alçı'nın paylaştığı fotoğrafta Rasim Ozan'ın avukatını silerek paylaşması da dikkatlerden kaçmadı.
Rasim Ozan Kütahyalı, sevgilisi Pınar Ayaz ile dün evlendi.
Nagehan Alçı’dan Rasim Ozan’a tebrik mesajı geldi.
Nagehan Alçı'nın paylaşımı 👇
Nagehan Alçı'nın paylaşımına yorumlar da gecikmedi:
