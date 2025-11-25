Sevgilinle Seni En İyi Anlatan Kelime Hangisi?
Her ilişkinin derininde onu diğer ilişkilerden ayıracak bir şey gizlidir. Bazı ilişkiler daha sakin bir şekilde ilerlerken bazıları ise coşkuludur. Bu yüzden ilişkileri tek bir kelime anlatmak mümkün değil!
İlişkinin dinamiğini bize anlat, biz de ilişkinin temelinde hangi kelimenin olduğunu söyleyelim!
1. İlk olarak, cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi asıl sorulara geçelim! Birlikteyken en çok ne yapmayı seviyorsunuz?
3. Partnerin ile birlikteyken ne hissedersin?
4. Sürpriz zamanı! Hangisini yapmayı tercih edersin?
5. Peki, ilişkinizdeki en önemli şey nedir?
6. Aranızdaki duyguyu hangi renk temsil eder?
7. Aranızdaki iletişimi bize tanımlar mısın?
Sizin kelimeniz DENGE!
Sizin kelimeniz TUTKU!
Sizin kelimeniz NEŞE!
Sizin kelimeniz HUZUR!
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
