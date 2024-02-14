Sevgililer Gününün En İddialı Hediyesi Samsun'dan Geldi! Bu 14 Şubat'ta Erkeğin Kalbine Giden Yol Bulundu!
Sevgililer Gününün En İddialı Hediyesi Samsun'dan Geldi! Bu 14 Şubat'ta Erkeğin Kalbine Giden Yol Bulundu!
Sevgililer Günününde, 'Ne hediye alsam?' derdine son veren sürpriz Samsun'dan geldi. Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan bir kadın eşine, enfes bir hediye gönderdi. Hediyeyi hazırlayan 25 yıllık kasap şaşkına dönse de, yaratıcı kadının bu hediyeyle eşini şaşırtacağı da kalbini fethedeceği de kesin.
Bakalım hediyeyi görünce siz ne düşüneceksiniz...