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Sevgililer Gününün En İddialı Hediyesi Samsun'dan Geldi! Bu 14 Şubat'ta Erkeğin Kalbine Giden Yol Bulundu!

Sevgililer Gününün En İddialı Hediyesi Samsun'dan Geldi! Bu 14 Şubat'ta Erkeğin Kalbine Giden Yol Bulundu!

Sevgililer günü
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
14.02.2024 - 19:40

Sevgililer Günününde, 'Ne hediye alsam?' derdine son veren sürpriz Samsun'dan geldi. Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan bir kadın eşine, enfes bir hediye gönderdi. Hediyeyi hazırlayan 25 yıllık kasap şaşkına dönse de, yaratıcı kadının bu hediyeyle eşini şaşırtacağı da kalbini fethedeceği de kesin. 

Bakalım hediyeyi görünce siz ne düşüneceksiniz...

25 yıldır kasap dükkanı işletmecisi olan vatandaş, 'Izgara Buketi' siparişi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi!

25 yıldır kasap dükkanı işletmecisi olan vatandaş, 'Izgara Buketi' siparişi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi!

AA'da yer alan habere göre Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan Belma Aykül Yıldız, Sevgililer Günü'nde eşine farklı bir sürpriz yapmak isteyince, kararı eşinin damak tadına göre verdi.

Sevgililer Gününde 'Izgara Buketi' sipariş eden kadın, 10 yıllık eşininin ne istediğini bildi!

Sevgililer Gününde 'Izgara Buketi' sipariş eden kadın, 10 yıllık eşininin ne istediğini bildi!

Belma Aykül Yıldız'ın siparişi üzerine özenle hazırlanarak kuaför eş İlyas Yıldız'a teslim edilen sürpriz afiyetle yendi.

İlyas Bey, eşi tarafından gönderilen enfes buketi görünce "Hem gözüm hem gönlüm hem de karnım doydu." dedi

İlyas Bey, eşi tarafından gönderilen enfes buketi görünce "Hem gözüm hem gönlüm hem de karnım doydu." dedi

Et ve tavuk ızgara seven eşe özel olarak sipariş verilen ızgara buketi, tam not aldı. İlyas Bey, 'Eşimin hediyesi beni çok mutlu etti. Çok farklı bir hediye. Açlık saatime denk gelmişti, daha da mutlu oldum. Hem gözüm hem gönlüm hem de karnım doydu.' ifadeleriyle eşine teşekkür etti.

'Izgara Buketi'nde yer alan not da dikkat çekti: "Kalbine giden yolu biliyoruz. Seviliyorsun"

'Izgara Buketi'nde yer alan not da dikkat çekti: "Kalbine giden yolu biliyoruz. Seviliyorsun"

25 yıllık kasap Ercan Boz ise siparişe önce şaşırsa da daha sonra, 'Müşterim et ve tavuk ızgaradan oluşan bir buket siparişi verdi. Biz de bunun üzerine ızgara buketini hazırladık ve güzel oldu.' dedi. Boz, konuşmasında yeni siparişler için 'İnsanın kalbine giden yol midesinden geçer. Afiyet olsun.' sözleriyle hatırlatmada bulundu.

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