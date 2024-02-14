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Bu Sene Evde Kutlamayı Tercih Edenlere: Sevgililer Günü’nde Özel Bir Sofra Hazırlamak İçin 10 Tarif

etiket Bu Sene Evde Kutlamayı Tercih Edenlere: Sevgililer Günü’nde Özel Bir Sofra Hazırlamak İçin 10 Tarif

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 17:01

Sevgililer Günü'nü bu sene artık evde kutlayalım diye düşünüyorsanız güzel bir sofra hazırlamanız gerek. Hazırlayacağınız bu güzel sofraya lezzetli yemekler yakışır. Gelin Sevgililer Günü'ne özel hazırlayabileceğiniz yemeklere birlikte bakalım...

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1. Kağıtta Palamut

1. Kağıtta Palamut

Sevgililer Günü için balık düşünüyorsanız bu tarif ideal. Hem hafif hem lezzetli palamut tarifinin detayları şöyle: 

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 2 dilim palamut fileto

  • Yarım soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 2 dilim limon

  • 2 defne yaprağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

1. Soğanı ve sarımsağı dilimleyin. Limondan iki dilim kesin.

2. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yağlı kağıdı serin. Yağlı kağıdın üzerine önce soğan dilimlerini ve bir limon dilimi koyun.

3. Üzerine palamut dilimini de koyun. Tatlandırmak için defne yaprağı, baharatlar, sarımsak dilimlerini ekleyin.

4. Daha sonra yağlı kağıtla balık görülmeyecek şekilde kapatın. Bu şekilde belirtilen derecede 23 dakikada pişirin.

5. Sürenin sonunda kağıdını açıp 2 dakika daha üstü açık şekilde pişirin.

Yanında haşlanmış sebze veya patates kızartmasıyla sunabileceğiniz bu tarifi mutlaka deneyin! 🐟

2. Buffalo Wings

2. Buffalo Wings

Sevgilinizle birlikte en sevdiğiniz yemek tavuksa o zaman bu tam sizin için bir kutlama yemeği. Gelin bu tarifin detaylarına bakalım...

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 2 çay kaşığı acı sos

  • 2 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 12 tavuk kanadı

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağ

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 tutam tuz

  • 2 çay kaşığı toz biber

Yapılışı:

1. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve tuzu bir kaba alın ve tavuk kanatlarını karıştırın.

2. Yağlanan tavuk kanatlarını birbirine değmeyecek şekilde Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin. 180 derecede 10 dakika pişirin.

3. Bu sırada sosu hazırlayabilirsiniz.

4. Sos için tencereye tereyağı ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyin.

5. Yağ eridikten sonra üzerine toz biber ve acı sosu ekleyin. 1-2 dakika karıştırın.

6. Ocağı kapatmadan önce tuz ve karabiberi de ekleyin ve 1 dakika daha karıştırın.

7. Bir tarafı pişen tavukları ters çevirin ve 5 dakika daha pişirin.

8. Her tarafı pişen tavukları alın ve hazırladığınız sosun içine koyun ve iyice karıştırın. Bu şekilde ağzını kapatın ve 2-3 dakika bekletin.

Bol soslu tavukları bayıla bayıla yiyeceksiniz! 🍗

XXL kapasiteli Philips Airfryer 7000 XXL ile yemek yapmak kolaylaşıyor. Kalabalıklara sofra hazırlamak için Airfryer size çok yardımcı olacak. İster Sevgililer Günü'ne özel yemek yapın isterseniz haftalık aile toplanması için yemek yapın Philips Airfryer 7000 XXL sizin için ideal!

3. Çikolatalı Muffin

3. Çikolatalı Muffin

Çikolata sevenlere özel bu muffin Sevgililer Günü için yapılabilecek tariflerden. Bu tarif şöyle:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 170°

Malzemeler:

  • 4 yemek kaşığı şeker

  • 1 yumurta

  • 5 yemek kaşığı sıvıyağ

  • 200 ml süt

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı vanilin

  • 1 yemek kaşığı kakao tozu

  • 5 yemek kaşığı un

  • 1 tutam damla çikolata

Yapılışı:

1. Yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın.

2. Bu karışıma sıvıları ekleyin ve karıştırın. Daha sonra da kuru malzemeleri de ekleyin.

3. Muffin kalıplarını yağlayın ve kek harcını paylaştırın.

4. Üzerine çikolata parçacıklarını da paylaştırın.

5. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine kalıpları alın ve belirtilen süre ve derecede pişirin.

Evinizi mis gibi kokutacak bu keklere bayılacaksınız! 🧁

4. Milföy Börek

4. Milföy Börek

Yemek öncesi bir atıştırmalık için bu böreği hazırlayabilirsiniz. Bu tarifi yapmak için gerekenler şunlar:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 3 milföy hamuru

  • 4 dilim sucuk

  • 4 dilim kaşar peyniri

  • 1 yumurta

Yapılışı:

1. Milföy yaprağının içine sucuk ve kaşarı yeleştirin. 

2. Üçgen şeklinde milföyünüzü kapatın ve kenarlarını çatalla bastırın.

3. Son olarak üzerine yumurta sarısı sürün.

4. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine böreklerinizi alın ve pişirin.

Çıtır çıtır börekleri hazırlamak bu kadar kolay!

5. Kaşarlı Mantar

5. Kaşarlı Mantar

Sevgililer Günü için sadece bir yemek yetmez. Yanında mezeler de olmalı. Bu kaşarlı mantar tarifi hem lezzetli hem de kolay. Bu tarifin detayları şöyle: 

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 10 mantar

  • 100 gr tereyağı

  • 100 gr kaşar peyniri

  • Tuz

Yapılışı:

1. Mantarları yıkamayın, bunun yerine soyabilir veya silebilirsiniz. 

2. Saplarını ayırarak sadece şapkalarını kenara alın.

3. Tereyağını mantarlara göre bölün.

4. Tüm mantarları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin. Hepsinin içine parça tereyağlarını ekleyin. 5 dakika boyunca 180 derecede pişirin.

5. Süre sonunda küçük parçalara ayırdığınız kaşarları mantarın içine koyun ve 7 dakika daha pişirin.

Sevgiliniz bu tarife bayılacak. 💏

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6. Sufle

6. Sufle

Aşkı en güzel yansıtan tatlılardan biri sufle. Sufleyi hızlıca yapmak için tarif burada. 👇

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 165°

Malzemeler:

  • 3 yumurta

  • 3 yemek kaşığı şeker

  • 100 gr tereyağı

  • 200 gr un

  • 60 gr bitter çikolata

  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

1. Yumurta ve şekeri güzelce çırpın.

2. Bir yandan da çikolataları benmari usulü eritin.

3. Yumurtalı karışımın üzerine benmari eriten çikolata ve yağı ekleyin. Üzerine unu da yavaş yavaş ekleyin.

5. Yağladığınız sufle kaplarına karışımdan dökün.

6. Kapları Philips Airfryer XXL sepetine alın ve pişirin.

Pratik bu tarifi hemen deneyin ve sevgilinizle en güzel gününüzde yiyin. 🍫

7. Sosis Kızartma

7. Sosis Kızartma

Küçük atıştırmalıklar Sevgililer Günü sofranızı güzelleştirebilir. Sosis tarifini yapmak için adımlar şunlar: 

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 7 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 5 dana sosis

Yapılışı:

1. Sosisleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın.

2. Et pişirme moduna getirin ve belirtilen süre ve derecede pişirin. 

Kolay bu tarif sofranızın çok daha lezzetli görünmesini sağlayacak.

Yağlı yemekler yemek istemiyorsanız sizin ihtiyacınız Philips Airfryer 7000 XXL. Az yağ ile lezzetli yemekler yapmak için kullanabileceğiniz Airfryer sağlıklı yemekler yapmak için şart!

8. Mantı

8. Mantı

Mantıyı sevmeyen yoktur. Bu kolay tarifle hızlıca mantı yapabileceksiniz.

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 17 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 500 gr mantı

  • 2 yemek kaşığı domates salçası

  • 3-4 yemek kaşığı sıvıyağ

  • 250 gr yoğurt

  • Yarım yemek kaşığı tuz

  • 2 tutam kırmızı toz biber

  • 2 tutam nane

Yapılışı:

1. Suya tuz atın ve kaynatın. Mantıyı üzerine ekleyin ve 5 dakika haşlayın.

2. Yağı tavaya koyun ve baharatları ekleyin. Üzerine salçayı da koyun ve kavurun.

3. Bu salçalı sosa bir kepçe haşlanan mantının suyundan ekleyin ve karıştırın.

4. Haşlanan mantıları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın. Belirtilen süre ve derecede pişirin.

Yoğurt ve sosla yiyeceğiniz mantı sayesinde sevgilinizle en güzel Sevgililer Günü'nü geçireceksiniz.

9. Kuzu Pirzola

9. Kuzu Pirzola

Sevgililer Günü için şık bir yemek hazırlamak istiyorsanız bu tarif tam size göre. Bu tarifin adımları şöyle: 

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 6 kuzu pirzola

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam pul biber

  • 1 yemek kaşığı sıvıyağ

  • 2 defne yaprağı

  • 1 tutam kekik

Yapılışı:

1. Etleri yağ, tuz, pul biber ve defne yaprağı ile ovalayın. Defne yaprağını çıkarın.

2. Daha sonra Philips Airfryer 7000 XXL sepetine dizin ve üzerine kekik ve pul biber serpin.

3. Belirtilen süre ve derecede pişirin. 12 dakika sonra kontrol edin, pişmediyse 2-3 dakika daha pişirebilirsiniz.

Lezzetli ve kolay bu yemek tam Sevgililer Günü için ideal! 🥩

Rapid CombiAir teknolojisi olan Philips Airfryer 7000 XXL yemeklerinizi tam istediğiniz gibi pişiriyor. Yapmak istediğiniz her tarifi en güzel şekilde pişiren Philips Airfryer 7000 XXL ile içi her zaman lezzetli ve yumuşak, dışı da çıtır yemekler hazırlayabileceksiniz.

10. Kaşarlı Kabak

10. Kaşarlı Kabak

Sebzeli bir tarif denemek istiyorsanız aradığınız tarif bu olabilir. Bu tarifi yapmak için dikkat etmeniz gerekenler şunlar:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 26 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 2 kabak

  • 1 domates

  • 1 bardak rende kaşar

  • Zeytinyağı

  • Tuz

  • Sarımsak tozu

Yapılışı:

1. 2 kabağı alacalı şekilde soyun ve halka halka doğrayın.

2. Zeytinyağı ve baharatları ekleyin ve kabakla karıştırın.

3. Kabakları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve 180 derecede 18 dakika pişirin.

4. Bu arada domatesi doğrayın. Süre sonunda sepete ekleyip 4 dakika daha 200 derecede pişirin. 

5. Son olarak kaşarları ekleyin ve 200 derecede 4 dakika daha pişirin.

Kabak sevenlerin bayılacağı tarifi mutlaka deneyin!

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