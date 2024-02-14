Bu Sene Evde Kutlamayı Tercih Edenlere: Sevgililer Günü’nde Özel Bir Sofra Hazırlamak İçin 10 Tarif

Sevgilinizle birlikte en sevdiğiniz yemek tavuksa o zaman bu tam sizin için bir kutlama yemeği. Gelin bu tarifin detaylarına bakalım...

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

2 çay kaşığı acı sos

2 tutam tuz

1 tutam karabiber

12 tavuk kanadı

3 yemek kaşığı zeytinyağ

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tutam tuz

2 çay kaşığı toz biber

Yapılışı:

1. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve tuzu bir kaba alın ve tavuk kanatlarını karıştırın.

2. Yağlanan tavuk kanatlarını birbirine değmeyecek şekilde Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin. 180 derecede 10 dakika pişirin.

3. Bu sırada sosu hazırlayabilirsiniz.

4. Sos için tencereye tereyağı ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyin.

5. Yağ eridikten sonra üzerine toz biber ve acı sosu ekleyin. 1-2 dakika karıştırın.

6. Ocağı kapatmadan önce tuz ve karabiberi de ekleyin ve 1 dakika daha karıştırın.

7. Bir tarafı pişen tavukları ters çevirin ve 5 dakika daha pişirin.

8. Her tarafı pişen tavukları alın ve hazırladığınız sosun içine koyun ve iyice karıştırın. Bu şekilde ağzını kapatın ve 2-3 dakika bekletin.

Bol soslu tavukları bayıla bayıla yiyeceksiniz! 🍗

XXL kapasiteli Philips Airfryer 7000 XXL ile yemek yapmak kolaylaşıyor. Kalabalıklara sofra hazırlamak için Airfryer size çok yardımcı olacak. İster Sevgililer Günü'ne özel yemek yapın isterseniz haftalık aile toplanması için yemek yapın Philips Airfryer 7000 XXL sizin için ideal!