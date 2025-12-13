onedio
Sesiyle Dünyayı Sallayan Kadın: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Rihanna

Aslı Uysal
13.12.2025 - 14:01

Müziğin efsanelerinde bu hafta, sesiyle dünyayı sallayan bir sanatçıyı mercek altına alıyoruz. Herkesin aklına aynı isim geldiğinize eminiz: Rihanna! Tarzıyla, hayatıyla, kariyeriyle Rihanna hakkında ilginç bilgiler öğrenmek için içeriği okumaya devam edin!

1. Sadece 16 yaşındaydı!

1. Sadece 16 yaşındaydı!

Rihanna,  Barbados’un küçük kasabası Saint Michael'da yaşamasına rağmen 16 yaşında prodüktör Evan Rogers tarafından keşfedildi. 16 yaşındayken bir müzik yarışmasına katılan Rihanna, yeteneği ile herkesi resmen büyüledi.

2. Onun sesinin dünyada eşi benzeri yok!

2. Onun sesinin dünyada eşi benzeri yok!

Rihanna'nın sesi,  soprano ile mezzo-soprano arasında değişiyor. Şarkılara göre kendine özgü bir tını yaratabiliyor ve onun bu özelliği, diğer sanatçılardan ayrılmasını sağlıyor. Ayrıca onu pop, R&B, reggae ve dans müziği arasında rahatça geçiş yapabilen bir sanatçı haline getiriyor.

3. Her zaman 1 numara!

3. Her zaman 1 numara!

Onun başarılarını saymakla bitiremeyiz. Hatta onlardan birini şöyle özetleyelim. Billboard Hot 100 listesinde en çok bir numaraya çıkan kadın sanatçılar arasında üst sıralarda yer alıyor.  Toplamda 14 tane bir numara olmuş şarkısı var ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiş durumda. Gerçekten kendine hayran bıraktırıyor!

4. Güzelliğinin sırrı kendi markası: Fenty Beauty!

4. Güzelliğinin sırrı kendi markası: Fenty Beauty!

Müziğinin yanında Rihanna, Fenty Beauty ve Savage X Fenty markalarıyla güzellik sektörünü resmen baştan yarattı. Özellikle farklı ten renkleri için sunduğu geniş ürün skalasıyla büyük övgü aldı. Şu an en çok satan makyaj markaları sırasında da en üstte yer alıyor.

5. Her albümünün farklı bir havası var!

5. Her albümünün farklı bir havası var!

Rihanna, her albümünde farklı bir şekilde karşımıza çıktı. İlk albümleri “Music of the Sun” ve “A Girl Like Me” ile reggae-pop tınıları öne çıkarken, “Good Girl Gone Bad” ile daha karanlık, dans ağırlıklı ve elektronik bir sound hakimdi. Fakat hepsinin ortak noktası, çok iyi olmaları!

6. Sahne öncesi ritüellerinden de bahsedelim...

6. Sahne öncesi ritüellerinden de bahsedelim...

Rihanna, konser öncesi sadece sesini değil aynı zamanda bedenini de hazırlıyor. Hafif egzersiz ve meditasyonla enerjisini yükseltiyor. Bu, onun sahnede hem daha güçlü hem de daha sahneye hakim olmasını sağlıyor.

7. Çok sevdiği bazı temalar var.

7. Çok sevdiği bazı temalar var.

Rihanna'nın doğaya özel bir ilgisi bulunuyor. Özellikle tropikal bölgeler ve deniz kenarı mekanları ona oldukça ilham veriyormuş. Bu ilhamı, şarkılarının ritimlerinde ve video kliplerinde de sık sık görebiliyoruz.

8. Gizemli albüm çıkışlarıyla tanınıyor!

8. Gizemli albüm çıkışlarıyla tanınıyor!

Rihanna, sosyal medya hesaplarında çoğu zaman içinde gizli ipucular bulunduran gönderiler paylaşmayı seviyor. Bazı albümlerini de büyük tanıtımlar yapmadan sürpriz şekilde piyasaya sürdü. Örneğin “ANTI” albümü, sosyal medyada birkaç ipucu dışında neredeyse hiç reklam yapılmadan çıktı

9. Onu her an, her yerde görebilirsiniz!

9. Onu her an, her yerde görebilirsiniz!

Rihanna, sadece kendi albümleriyle değil, film müziklerinde de yer aldı. “Battleship” ve “Home” gibi filmlerde şarkıları kullanıldı. Yine “Ocean’s 8” gibi Hollywood yapımlarında oyuncu olarak rol aldı ve üstelik oldukça da başarılı oldu.

10. Sahnesini tamamen kendi tasarlıyor!

10. Sahnesini tamamen kendi tasarlıyor!

Rihanna, sahne koreografilerini tamamen kendisi tasarlıyor ve tek tek inceliyor. Onun en önem verdiği şeylerden biri de sahne şovları. O yüzden bu adımı titizlikle hallediyor.

