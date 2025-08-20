onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Sermaye Akışlarının Haritası: Yatırımlar En Çok Hangi Ülkelere Gidiyor?

etiket Sermaye Akışlarının Haritası: Yatırımlar En Çok Hangi Ülkelere Gidiyor?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
20.08.2025 - 14:01

Bir düşün: Elinde milyarlarca dolar var ve bunu dünya üzerinde bir yere yatırman gerekiyor. Kime güvenirdin? Nereye parayı yatırırdın? İşte küresel yatırımcılar da tam olarak bu soruya yanıt arıyor. 2024 itibariyle sermaye akışlarının haritası hiç olmadığı kadar hareketli ve sürprizlerle dolu. 

Hazırsan, küresel yatırımın izini birlikte sürelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD hala oyunun patronu!

ABD, uzun zamandır yatırımcının gönlündeki “güvenli liman” olma unvanını koruyor. 2023-2024 arasında dünya genelindeki doğrudan yabancı yatırımın (FDI) %41’i ABD’ye yöneldi. Sebebi basit: Güçlü ekonomi, net kurallar, şeffaflık ve doların istikrarı. 

Yani para nereye gider? Elbette paranın değer kaybetmeyeceği yere. Teknoloji devleri, sağlık sektörü, ofis gayrimenkulleri, yeşil enerji projeleri... ABD hala global yatırım portföylerinin birinci sırasında.

Ve düşün ki bu kadar para hâlâ oraya gidiyorsa, bu sadece güvenle değil, aynı zamanda kârla da ilgili.

Ekonomik büyüme beklentileri, faiz kararları ve şirket kazançları yatırımcının gözünü parlatıyor. Yani evet, para hâlâ Amerika’ya akıyor ve görünüşe göre kısa vadede bu pek değişmeyecek.

Gelişmekte olan ülkeler sahneye çıkıyor.

Son yıllarda yatırımcılar yönünü “Global South” olarak adlandırılan ülkelere çevirdi. Asya, Afrika ve Latin Amerika'dan oluşan bu grup 2023'te 525 milyar dolarlık yatırım çekti. Eskiden sadece gelişmiş ekonomiler yatırım alır sanılırdı ama artık gelişmekte olan ülkeler de pastadan büyük dilimi kapmaya başladı.

Yeni devler sahada!

“Yatırım yapılacak ülke” denince artık ilk akla gelenler ABD ve Almanya değil sadece. Hindistan, Çin ve Meksika gibi ülkeler adeta yatırımın yeni üç silahşoru haline geldi.

Hindistan, hem dijitalleşme hem de arazi geliştirme alanında müthiş yatırımlar alıyor. Büyük şirketlerin üretim merkezlerini Çin'den Hindistan'a kaydırması bu ülkenin yıldızını parlatıyor.

Çin, hala güçlü ama bazı jeopolitik belirsizlikler nedeniyle temkinli bir izlenim yaratıyor. Yine de dev iç pazarı ve üretim gücüyle yatırımcıyı uzak tutmuyor.

Meksika, özellikle Amerika’ya olan coğrafi yakınlığıyla “nearshoring” (yakın üretim) trendinin en karlı ülkesine dönüştü.

İstikrarla yatırım çekenler!

Avrupa Birliği ülkeleri ve Japonya, ekonomik istikrar ve düzenli büyüme sunmaları sayesinde hala yatırımcıların gözdesi. 

Özellikle sanayi, lojistik ve ofis binaları gibi “sıkıcı ama kârlı” alanlar yatırımcının ilgisini çekiyor. Almanya’daki bir depo, Tokyo’daki bir ofis binası ya da Amsterdam’daki lojistik merkezi... Hepsi şu an yatırım radarında.

Japonya, döviz kuru avantajıyla bile dikkat çekerken, AB ülkeleri enerji dönüşüm projeleriyle sermaye çekmeye başladı. Bu ülkeler yatırımcının düşük risk, sabit getiri arayışına cevap veriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye bu haritada nerede?

Peki Türkiye ne durumda? 2024 itibariyle Türkiye, yatırımcılar için potansiyeli yüksek ama riskleri de barındıran bir ülke. Coğrafi avantaj, genç nüfus, büyük iç pazar gibi çok sayıda artı var. Ancak ekonomik belirsizlikler, kur istikrarsızlığı ve hukuk güvenliği gibi konular yatırımcıları düşündürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın