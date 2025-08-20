Sermaye Akışlarının Haritası: Yatırımlar En Çok Hangi Ülkelere Gidiyor?

“Yatırım yapılacak ülke” denince artık ilk akla gelenler ABD ve Almanya değil sadece. Hindistan, Çin ve Meksika gibi ülkeler adeta yatırımın yeni üç silahşoru haline geldi.

Hindistan, hem dijitalleşme hem de arazi geliştirme alanında müthiş yatırımlar alıyor. Büyük şirketlerin üretim merkezlerini Çin'den Hindistan'a kaydırması bu ülkenin yıldızını parlatıyor.

Çin, hala güçlü ama bazı jeopolitik belirsizlikler nedeniyle temkinli bir izlenim yaratıyor. Yine de dev iç pazarı ve üretim gücüyle yatırımcıyı uzak tutmuyor.

Meksika, özellikle Amerika’ya olan coğrafi yakınlığıyla “nearshoring” (yakın üretim) trendinin en karlı ülkesine dönüştü.