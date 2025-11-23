onedio
Serdal Adalı'ya Açık Mektup

Hayri Cem
Hayri Cem - yazio
24.11.2025 - 00:58

Arat’ın bırakıp kaçmasından sonra yönetime gelirken çok büyük vaatlerde bulundunuz. Devre arasında, maliyetleri sponsorlar tarafından karşılanacak iki büyük transfer yapacağınızı söylediniz; Ricardo ile Arroyo’yu getirdiniz. Ancak bu iki futbolcu yeterli düzeyde olmadığından kısa sürede takımdan gönderildi. Bu transferlere kimin sponsor olduğunu, ne kadar harcandığını ve kaça satıldıklarını ise hâlâ bilmiyoruz.

Sezon sonunda yeni bir takım kuracağınızı, Beşiktaş’ın yeniden şampiyonluğa oynayacağını vaat ettiniz.

Fakat yeni aldığınız futbolcular, gönderdiğiniz isimleri aratır hâle geldi:

Masuaku’yu yollayıp yerine Jurasek’i aldınız. Yetersiz olduğu daha hazırlık maçlarında ortaya çıktı. Bunun üzerine bir de Rıdvan’ı geri getirdiniz. Ne var ki her ikisinin toplamı bir Masuaku etmiyor.

Gedson Fernandes’i gönderdiniz; yerine Ndidi ile Orkun’u aldınız. Şu ana kadar ikisinin toplam performansı bir Gedson kadar olamadı. Orkun makul bir maliyetle alınmış olsaydı, performansı bu kadar göze batmayabilirdi.

İmmobile’yi yollayıp Abraham’ı aldınız. Abraham, İmmobile’nin ancak malzemecisi olabilir. Adamın tek bir hava topuna çıktığını görmedik. Çünkü dizlerinde kronik sakatlık var ve bir hava topuna çıkıp yere indiğinde dizlerine binecek yük onu yeniden sakatlayabilir. Abraham da bunu bildiğinden zıplamıyor. Peki tek kusuru bu mu?

Elbette değil. Adamın top kontrolü yok; ileride topu saklayıp hücuma çıkan arkadaşlarına zaman kazandıramıyor. Çevre kontrolü sıfır. Bu adama verilen paralara gerçekten yazık oldu.

El Bilal Touré genç ve istekli. Ancak mevcut deneyimi ve performansı itibarıyla Beşiktaş’ın ancak ikinci ya da üçüncü santrforu olabilecek seviyede.

Svensson’u beğenmediniz ama yerine aldığınız Gökhan Sazdağı ondan daha iyi bir performans göstermiyor. Taylan Bulut ise takıma dahi giremiyor.

Sağ kanatta Rashica’nın performansından memnun olmadınız; yerine üç ayrı sağ kanat oyuncusu aldınız (Jota Silva, Černý ve Cengiz). Bu da ayrı bir plansızlık göstergesi.

Rafa Silva gibi bir oyuncuyu ise takımda tutamadınız. Her takımda bazı futbolcularla krizler yaşanır; ancak bu krizler sükûnetle, dışarı fazla yansımadan çözülür. Galatasaray, Barış Alper krizini kulüp içinde nasıl yönettiyse, siz de aynı olgunluğu gösterebilirdiniz.

Rafa Silva şu an bu ligin en değerli oyuncularından biri; 65 maçta 39 gol katkısı vermiş bir isim.

Ama siz bu krizi yönetmek yerine basın toplantısı düzenleyip Rafa’yı harcamaya kalktınız.Üstelik o basın toplantısında, yaptığınız transferlerin %90’ının başarılı olduğunu söylediniz.

Bakın Sayın Adalı,

Yüzde doksan doğru transfer yapan bir takım, şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi’ni hedefler.

Oysa Beşiktaş, Samsunspor, Göztepe ve Gaziantep’in ardından 7. sırada yer alıyor. Hedefiniz Beşiktaş’ı orta seviye bir Anadolu takımı hâline getirmekse, evet, yaptığınız transferler %90 başarılı sayılabilir.

Beşiktaş’ın hedefi her zaman şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi olmalıdır. Kurduğunuz bu kadronun bu iki hedef için yetersiz olduğunu görmüyor musunuz? Hangi mantıkla “%90 doğru transfer yaptım” diyorsunuz?

Bu satırları, skora göre yorum yapanlar gibi “Adalı istifa etsin, Sergen bırakıp gitsin” diye bitirmeyeceğim. Ben istikrardan yanayım. Bu kadar kısa sürede bu kadar çok başkan ve teknik direktör değişmesinin Beşiktaş’ı bu hâle getirdiğine inanıyorum.

Sayın Adalı’nın, mertçe taraftarın karşısına çıkıp hatalı transferler yaptığını kabul etmesini, bu transferlerin mali yükünü üstleneceğini açıklamasını ve önümüzdeki dönemde daha isabetli tercihler yapacağına dair söz vermesini istiyorum.

Sergen Yalçın’ı ise bu takımın oluşumunda rol almadığı için başarısızlıktan sorumlu tutamıyorum.

Daha önce son derece sınırlı bir kadroyla Beşiktaş’ı şampiyon yapmış birine “git” demek mantıklı değildir. Sergen’e bu sezon kredi tanınmalı ve önümüzdeki sezonun kadrosunu kurması için fırsat verilmelidir.

Bir sonraki yazımda Sayın Adalı’nın kulüp yönetim anlayışındaki hataları ve eksiklerini de tartışmaya açacağım. Futbolu inşaatla finanse etmeye çalışması ve bunu sürekli bir prensip hâline getirmesi gerçekten şaşırtıcı. Dünyada hiçbir sektör başka bir sektör tarafından finanse edilmez. Futbol endüstrisinin kendine özgü dinamikleri ile gelir–gider dengeleri vardır. Görünen o ki Sayın Adalı’nın bu dengeler hakkında yeterli bilgisi bulunmamaktadır.

