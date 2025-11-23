Serdal Adalı'ya Açık Mektup
Arat’ın bırakıp kaçmasından sonra yönetime gelirken çok büyük vaatlerde bulundunuz. Devre arasında, maliyetleri sponsorlar tarafından karşılanacak iki büyük transfer yapacağınızı söylediniz; Ricardo ile Arroyo’yu getirdiniz. Ancak bu iki futbolcu yeterli düzeyde olmadığından kısa sürede takımdan gönderildi. Bu transferlere kimin sponsor olduğunu, ne kadar harcandığını ve kaça satıldıklarını ise hâlâ bilmiyoruz.
Sezon sonunda yeni bir takım kuracağınızı, Beşiktaş’ın yeniden şampiyonluğa oynayacağını vaat ettiniz.
Yüzde doksan doğru transfer yapan bir takım, şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi’ni hedefler.
Sergen Yalçın’ı ise bu takımın oluşumunda rol almadığı için başarısızlıktan sorumlu tutamıyorum.
