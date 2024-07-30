Senin Temizlik Felsefen Ne?
Senin Temizlik Felsefen Ne?
Temizlik konusundaki bakış açını öğrenmek istiyoruz! Senin aslında temizlik felsefen ne?
Beraber öğreniyoruz!
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1. Bir sabah uyandığında güne enerjik başlamak için ne yaparsın?
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2. Hafta sonu temizlik planın nasıl işler?
3. Peki bu temizliğe nereden başlarsın?
4. İşten yorgun bir şekilde eve geldiğinde ilk işin ne olur?
5. Akşam yemeği sonrası bulaşıklarla nasıl başa çıkarsın?
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6. Buzdolabının içini düzenlemek için hangi sıklıkla zaman ayırırsın?
7. Arkadaşlarınla bir kahve buluşması ayarladın ama ev biraz dağınık. Ne yaparsın?
8. Keyifli bir tatil dönüşünde bavulun hala evin ortasında duruyor diyelim. O esnada ne yaptığını öğrenebilir miyiz?
9. Çamaşır günü geldi çattı! Nasıl bir yol izlersin?
10. Banyonun aynasında su lekelerinin olduğunu fark ettin ama acil bir işin var. Ne yapacağını öğrenelim!
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