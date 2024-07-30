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Senin Temizlik Felsefen Ne?

etiket Senin Temizlik Felsefen Ne?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 12:16

Temizlik konusundaki bakış açını öğrenmek istiyoruz! Senin aslında temizlik felsefen ne? 

Beraber öğreniyoruz!

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1. Bir sabah uyandığında güne enerjik başlamak için ne yaparsın?

2. Hafta sonu temizlik planın nasıl işler?

3. Peki bu temizliğe nereden başlarsın?

4. İşten yorgun bir şekilde eve geldiğinde ilk işin ne olur?

5. Akşam yemeği sonrası bulaşıklarla nasıl başa çıkarsın?

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6. Buzdolabının içini düzenlemek için hangi sıklıkla zaman ayırırsın?

7. Arkadaşlarınla bir kahve buluşması ayarladın ama ev biraz dağınık. Ne yaparsın?

8. Keyifli bir tatil dönüşünde bavulun hala evin ortasında duruyor diyelim. O esnada ne yaptığını öğrenebilir miyiz?

9. Çamaşır günü geldi çattı! Nasıl bir yol izlersin?

10. Banyonun aynasında su lekelerinin olduğunu fark ettin ama acil bir işin var. Ne yapacağını öğrenelim!

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11. Evin hangi alanında temizlik yapmaktan en çok hoşlanırsın diye soralım ve testimizi bitirelim!

Mükemmeliyetçi ve disiplinli!

Her zaman her şeyin yerli yerinde olmasını ve pırıl pırıl bir ortamda yaşamayı sevenlerdensin. Temizlik ve düzen senin için sadece bir rutin değil, yaşam tarzının önemli bir parçası. Her gün belirli bir düzenle temizlik yapar, evinin her köşesinin kusursuz olmasını sağlarsın. Misafirlerin geldiğinde evinin düzeni ve temizliğiyle herkesi etkilersin. Bu titizlik, hayatının diğer alanlarında da kendini gösterir; işinde ve sosyal hayatında daima planlı ve düzenlisin. Mükemmeliyetçi yaklaşımın sayesinde hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha rahat ve huzurlu hissedersin.

Pratik ve hızlı!

Senin için temizlik yapmak önemli, ancak hayatın koşturmacasında her zaman yeterli zamanı bulamayabilirsin. Bu nedenle, pratik ve hızlı temizlik çözümlerini tercih ediyorsun. Evinin düzenli ve temiz olmasını seviyorsun ama aynı zamanda bu işleri en kısa sürede bitirip diğer işlerine veya hobilerine vakit ayırmayı önemsiyorsun. Modern temizlik ürünleri ve teknolojileri kullanarak işlerini hızla halleder, kalan zamanda sevdiklerinle keyifli vakit geçirirsin. Hızlı temizlik yöntemlerinle, temiz bir evin keyfini çıkarırken kendine daha fazla zaman yaratıyorsun.

Doğal ve çevre dostu!

Temizlik yaparken doğaya ve sağlığa olan etkilerini de göz önünde bulunduruyorsun. Doğal ve çevre dostu temizlik ürünlerini tercih ediyor, kimyasal içerikli ürünlerden mümkün olduğunca kaçınıyorsun. Evinde doğal temizlik malzemeleri kullanarak hem sağlığını koruyor hem de çevreye zarar vermemiş oluyorsun. Bu yaklaşımın, sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimsemene ve doğaya olan bağlılığını göstermene yardımcı oluyor. Evinin temizliği kadar doğanın temizliği de senin için önemli ve bu dengeyi koruyarak mutlu oluyorsun.

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