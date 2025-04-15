Sonunda Geldi! Bahar Temizliği Nasıl Yapılır?
Kış boyunca evde biriken toz, kalın giysiler ve fazlalık eşyalar derken baharın gelişiyle birlikte ferah bir başlangıç yapmanın zamanı geldi! Bahar temizliği, sadece evi değil, ruhumuzu da yenileyen bir ritüel aslında. Pencereleri sonuna kadar açıp içeriye temiz havanın dolmasını sağlamak, fazlalıklardan kurtulup yaşam alanımızı daha düzenli hale getirmek harika hissettirecek ama nereden başlayacağız?
İşte adım adım bahar temizliği rehberi!
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1. Önce plan yapın, sonra harekete geçin
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2. Fazlalıklardan kurtulun, hafifleyin
3. Pencereleri ve perdeleri temizleyerek bahar havasını içeriye davet edin
4. Toz alırken unutulabilecek noktalara dikkat edin
5. Halıları, koltukları ve yatakları temizleyin
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6. Dolapları ve çekmeceleri gözden geçirerek düzeni sağlayın
7. Banyo ve mutfakta derinlemesine temizlik yapın
8. Elektronik eşyaları ve kabloları düzenleyin
9. Zeminleri ve kapıları parlatın
10. Son dokunuş: Evinize güzel bir koku ekleyin
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