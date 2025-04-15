Sonunda Geldi! Bahar Temizliği Nasıl Yapılır?

Bahar temizliği oturduğunuz yerde kurgularken çook büyük bir iş gibi görünebilir, bu yüzden öncelikle bir plan yapmak işleri çok daha kolay hale getirir. Hangi odadan başlayacağınıza, hangi alanlara öncelik vereceğinize karar verin. Temizlik için bir gün ayırmak yerine birkaç güne yayarak yaparsanız hem daha verimli hem de daha az yorucu olur. İhtiyacınız olan temizlik malzemelerini önceden hazırlayın ki işin ortasında eksik bir şey fark edip duraksamak zorunda kalmayın.