Temizlikten Kaçan Eşinize Uygulayabileceğiniz Pasif Direniş Yöntemleri

Temizlikten kaçan eşinizle yaşadığınız durum bir mücadeleden çok keyifli bir strateji oyununa dönüşebilir. Siz evi toplarken o bir anda çok önemli bir telefon görüşmesine dalıyor olabilir ya da tam süpürgeyi eline verecekken bel ağrısı bahanesiyle koltuğa yayılabilir.

Ama endişelenmeyin! Temizlik konusunda farkındalık yaratmanın eğlenceli ve yapıcı yolları da var :)