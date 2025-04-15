Bize Evini Anlat, Karakterini Analiz Edelim!
Evin, sen farkında olmasan da karakterin hakkında çok şey söylüyor olabilir! Minimalist misin yoksa tam bir koleksiyoncu mu? Titiz mi yoksa biraz dağınık mı? Gel, birkaç soruyla senin hakkındaki gerçeği çözelim! 👇
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1. Eve geldiğinde ilk yaptığın şey ne?
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2. Peki, senin için ideal bir salon nasıl olmalı?
3. Ani bir misafir geldiğinde ortalıkta saklaman gereken şey ne?
4. Senin ev dekorasyon anlayışın hangisi?
5. Söyle bakalım, mutfakta dolaplarını açsak neyle karşılaşırız?
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6. Peki yatak odan şu an nasıl görünüyor?
7. Banyonda hangi eşya vazgeçilmezindir?
8. Bir arkadaşın "Senin evinde en çok neyi seviyorum biliyor musun?" dese neyi kastettiğini düşünürsün?
Sen rahatına düşkün birisin!
Disiplinli ve düzen takıntılı!
Sanatçı ruhlu birisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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