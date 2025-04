Bize Evini Anlat, Karakterini Analiz Edelim!

Sen tertemiz, düzenli ve minimalist bir yaşamı sevenlerdensin. Misafirlerin geldiğinde hiçbir şeyi toparlamak zorunda kalmazsın çünkü her zaman hazır bir evin var. Senin için temizlik ve düzen bir yaşam tarzı. Hayatında da her gününü planlıyor, spontane işlere gelemiyorsun. Bu yüzden anlık her duruma hazır gibisin! Ama unutma, bazen de hayatı akışına bırakmak gerekebilir.