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Bize Evini Anlat, Karakterini Analiz Edelim!

etiket Bize Evini Anlat, Karakterini Analiz Edelim!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
15.04.2025 - 10:01

Evin, sen farkında olmasan da karakterin hakkında çok şey söylüyor olabilir! Minimalist misin yoksa tam bir koleksiyoncu mu? Titiz mi yoksa biraz dağınık mı? Gel, birkaç soruyla senin hakkındaki gerçeği çözelim! 👇

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1. Eve geldiğinde ilk yaptığın şey ne?

2. Peki, senin için ideal bir salon nasıl olmalı?

3. Ani bir misafir geldiğinde ortalıkta saklaman gereken şey ne?

4. Senin ev dekorasyon anlayışın hangisi?

5. Söyle bakalım, mutfakta dolaplarını açsak neyle karşılaşırız?

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6. Peki yatak odan şu an nasıl görünüyor?

7. Banyonda hangi eşya vazgeçilmezindir?

8. Bir arkadaşın "Senin evinde en çok neyi seviyorum biliyor musun?" dese neyi kastettiğini düşünürsün?

Sen rahatına düşkün birisin!

Belli ki senin için ev, tam anlamıyla bir konfor alanı! En sevdiğin şey, yorgun bir günün ardından koltuğa gömülüp keyif yapmak. Evinde kaos olabilir ama senin için önemli olan rahat hissetmek. Evindeki rahatlığın kişiliğine de yansımış. Kolay kolay hiçbir şeyi dert etmiyorsun, stres yapmıyorsun. Ama bazen hayatı ciddiye almamız gereken durumlar da ortaya çıkabilir, hazırlıklı ol deriz!

Disiplinli ve düzen takıntılı!

Sen tertemiz, düzenli ve minimalist bir yaşamı sevenlerdensin. Misafirlerin geldiğinde hiçbir şeyi toparlamak zorunda kalmazsın çünkü her zaman hazır bir evin var. Senin için temizlik ve düzen bir yaşam tarzı. Hayatında da her gününü planlıyor, spontane işlere gelemiyorsun. Bu yüzden anlık her duruma hazır gibisin! Ama unutma, bazen de hayatı akışına bırakmak gerekebilir.

Sanatçı ruhlu birisin!

Senin evin adeta bir sanat galerisi gibi! Duvarlarında tablolar, raflarında kitaplar ve belki bir plak koleksiyonun bile var. Estetiğe önem veriyorsun ve evin senin kişiliğini tam anlamıyla yansıtıyor. Hayatının her alanında sanata değer veren, sanatla kendini iyi hisseden birisin. Bu özelliğini de evinin her köşesinde fazlasıyla yansıtıyorsun.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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