Senin 'Story'e Koymalık' Şarkın Hangisi?

Senin 'Story'e Koymalık' Şarkın Hangisi?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
17.10.2025 - 21:35

Story paylaşırken önce şarkıyı seçenlerdensen, doğru yerdesin.

Herkesin bir story şarkısı vardır… Hani bir duyguyu tek cümle yazmadan anlatan, ruh halini birebir yansıtan… Bu testte senin o “tam benlik” dediğin şarkıyı buluyoruz! 

Haydi bakalım, bugün ruhunu hangi şarkı anlatıyor?👇🏻

1. Hiç stalk yaparken birinin storysini beğendin mi?

2. Peki, hikayene bir şarkı seçerken neye göre karar veriyorsun?

3. Story atma sıklığın nedir?

4. Bu emojilerden en çok hangisini storylerinde kullanıyorsun?

5. Merak ettik! Instagram profilinin çoğunlukla neyden oluşuyor?

6. Takipçi sayını öğrenelim!

7. Mesajlaşırken nasıl gülmeyi tercih ediyorsun?

8. Son olarak, arkadaşların senden kendileri için stalk yapmanı ister mi?

Zeynep Bastık- Her Mevsim Yazım

Sezen Aksu- Gülümse

Simge- Aşkın Olayım

Mert Demir feat. Mabel Matiz - Antidepresan

