Senin Ruhunun Maskotu Hangi Hayvan?

Senin Ruhunun Maskotu Hangi Hayvan?

İnci Döşer
20.09.2025 - 13:03

Hepimizin içinde bir ruh maskotu saklı. Kimi zaman o maskot bir kedi gibi içe dönük ve özgür ruhlu, kimi zaman bir aslan gibi güçlü ve lider. Belki sen farkında değilsin ama içindeki hayvan sana kendini ifade etmenin en saf halini gösteriyor. Bu testte sorulara vereceğin cevaplarla aslında senin iç dünyana en çok benzeyen hayvanı bulacağız. Bakalım ruhunun maskotu kimmiş?

1. Bir gün boyunca tamamen boş vaktin olsa en çok ne yapmak isterdin?

2. İnsanların sende en çok hangi özelliğini övdüğünü düşünüyorsun?

3. Zor bir durumda nasıl tepki verirsin?

4. Hayatta seni en çok motive eden şey ne?

5. Bir arkadaş grubunda genelde hangi roldesin?

6. Sabah uyandığında ilk hissettiğin şey ne oluyor?

7. Çocukken en çok hangi oyunu severdin?

8. Yalnız kalmayı nasıl buluyorsun?

9. Sana göre en iyi tatil hangisi?

10. Sana göre en büyük zayıflığın ne?

Senin ruhunun maskotu Aslan!

Senin ruhunun maskotu Aslan! İçinde liderlik duygusu, cesaret ve kararlılık taşıyorsun. Hayatta engellerle karşılaştığında geri adım atmak yerine üzerine gitmeyi tercih ediyorsun. İnsanlar sana güveniyor çünkü güçlü bir enerji yayıyorsun. Ama unutma, bazen de kendine şefkat göstermeyi hatırlaman gerek. Aslan olmak demek hep güçlü durmak zorunda olmak değil, aynı zamanda kalbinin sesini dinleyebilmek de demek.

Senin ruhunun maskotu Kaplumbağa!

Senin ruhunun maskotu Kaplumbağa! Sakin, huzurlu ve sabırlı bir yapın var. İnsanlar yanında huzur buluyor çünkü enerjin dingin. Acele etmeyi sevmiyorsun, her şeyin zamanı olduğuna inanıyorsun. Hayatta yavaş ama emin adımlarla ilerliyorsun. Bazen çevrendekiler seni “fazla yavaş” bulabilir ama sen biliyorsun ki bu senin gücün. Çünkü kararlılıkla yürüyen hep hedefe ulaşır.

Senin ruhunun maskotu Tilki!

Senin ruhunun maskotu Tilki! Zeki, eğlenceli ve enerjik bir ruhun var. İnsanların arasında fark edilmen kolay çünkü hem kıvrak zekânla hem de enerjinle dikkat çekiyorsun. Farklı durumlara kolay uyum sağlıyorsun. Ama bazen çok hızlı kararlar alıp pişmanlık yaşayabiliyorsun. Yine de hayatı eğlenceli kılan tam da bu özelliklerin. Tilki ruhu sana, esnek ve neşeli kalmanın gücünü hatırlatıyor.

Senin ruhunun maskotu Güvercin!

Senin ruhunun maskotu Güvercin! İçinde barış, sadakat ve güven duygusu taşıyorsun. Sevdiklerin için her şeyi yapabilirsin, onlar sana emanet gibi. İnsanların hayatına huzur katıyorsun. Dostluk ve sadakat senin için çok önemli. Bazen fazla fedakâr olabiliyorsun, kendini ikinci plana atabiliyorsun. Ama yine de ruhunun temizliği ve kalbinin saflığı seni çok özel kılıyor.

