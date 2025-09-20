Senin Ruhunun Maskotu Hangi Hayvan?

Hepimizin içinde bir ruh maskotu saklı. Kimi zaman o maskot bir kedi gibi içe dönük ve özgür ruhlu, kimi zaman bir aslan gibi güçlü ve lider. Belki sen farkında değilsin ama içindeki hayvan sana kendini ifade etmenin en saf halini gösteriyor. Bu testte sorulara vereceğin cevaplarla aslında senin iç dünyana en çok benzeyen hayvanı bulacağız. Bakalım ruhunun maskotu kimmiş?

