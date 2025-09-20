Senin Ruhunun Maskotu Hangi Hayvan?
Hepimizin içinde bir ruh maskotu saklı. Kimi zaman o maskot bir kedi gibi içe dönük ve özgür ruhlu, kimi zaman bir aslan gibi güçlü ve lider. Belki sen farkında değilsin ama içindeki hayvan sana kendini ifade etmenin en saf halini gösteriyor. Bu testte sorulara vereceğin cevaplarla aslında senin iç dünyana en çok benzeyen hayvanı bulacağız. Bakalım ruhunun maskotu kimmiş?
Hadi teste!
1. Bir gün boyunca tamamen boş vaktin olsa en çok ne yapmak isterdin?
2. İnsanların sende en çok hangi özelliğini övdüğünü düşünüyorsun?
3. Zor bir durumda nasıl tepki verirsin?
4. Hayatta seni en çok motive eden şey ne?
5. Bir arkadaş grubunda genelde hangi roldesin?
6. Sabah uyandığında ilk hissettiğin şey ne oluyor?
7. Çocukken en çok hangi oyunu severdin?
8. Yalnız kalmayı nasıl buluyorsun?
9. Sana göre en iyi tatil hangisi?
10. Sana göre en büyük zayıflığın ne?
Senin ruhunun maskotu Aslan!
Senin ruhunun maskotu Kaplumbağa!
Senin ruhunun maskotu Tilki!
Senin ruhunun maskotu Güvercin!
