Senin Para Kazanma Motivasyonun Ne?
Bazısı hayalindeki hayat için para biriktirir, bazısı sadece “Kredi kartı patlamasın yeter” der… Peki senin para kazanma motivasyonun ne? Hadi dürüst ol, burada kimse yargılamıyor. Sadece birbirimizi biraz tanımaya çalışacağız!
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Yaşını öğrenebilir miyiz?
3. Sabah gözünü açtığında ilk aklından geçen şey genelde ne oluyor?
4. Diyelim ki patronun seni odasına zam için görüşmeye çağırdı. Aklından ilk ne geçer?
5. Sana koşulsuz şartsız 1 milyon TL geldi bir yerden. Bu parayla yapacağın ilk iş ne olurdu?
6. En çok ne için para harcamayı seviyorsun?
7. “Zengin olmak” deyince gözünün önüne bunlardan hangisi geliyor?
8. Daha önce hiç kredi çektin mi?
9. Son sorudayız! Kazandığın parayı biri yönetse ister miydin?
Hayallerin!
Borçların...
Gelecek planların!
Çok zengin olmak istiyorsun!
