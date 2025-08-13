onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Senin Para Kazanma Motivasyonun Ne?

etiket Senin Para Kazanma Motivasyonun Ne?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
13.08.2025 - 17:01

Bazısı hayalindeki hayat için para biriktirir, bazısı sadece “Kredi kartı patlamasın yeter” der… Peki senin para kazanma motivasyonun ne? Hadi dürüst ol, burada kimse yargılamıyor. Sadece birbirimizi biraz tanımaya çalışacağız!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Yaşını öğrenebilir miyiz?

3. Sabah gözünü açtığında ilk aklından geçen şey genelde ne oluyor?

4. Diyelim ki patronun seni odasına zam için görüşmeye çağırdı. Aklından ilk ne geçer?

5. Sana koşulsuz şartsız 1 milyon TL geldi bir yerden. Bu parayla yapacağın ilk iş ne olurdu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. En çok ne için para harcamayı seviyorsun?

7. “Zengin olmak” deyince gözünün önüne bunlardan hangisi geliyor?

8. Daha önce hiç kredi çektin mi?

9. Son sorudayız! Kazandığın parayı biri yönetse ister miydin?

Hayallerin!

Senin motivasyonun net: Hayal kuruyorsun ve onları gerçekleştirmek için çalışıyorsun. Belki minik bir sahil evi, belki de dünyayı gezmek… Belki de sadece sevdiğin şeyleri yaparak yaşamak istiyorsun. “Şu parayı bir kazanayım da…” diye başladığın iç sesin seni geceleri bile hesap kitap yaparken yakalıyor olabilir. Hayal kurmak beleş ama onları gerçekleştirmek için bütçeli bir plana ihtiyacın var. Neyse ki kafanda net bir vizyon var. Gerisi sabır ve doğru adımda.

Borçların...

Yani bunu konuşmasak mı acaba? Ama gerçek şu ki para senin için biraz yangın yeri. “Bi’ çıksam şu borçtan” cümlesi sabah kahvesi gibi rutin olmuş. İster öğrenci kredisi, ister kredi kartı derdi… Harcamaların çoğu seni geçmişteki senin kararlarına bağlıyor. Bu da bugünkü motivasyonunu “en azından eksiye düşmeyeyim” seviyesine getiriyor. Ama şöyle bir iyi haber var: Borçtan çıkmak da bir hedef ve sen şu an o hedefe doğru ciddi ciddi ilerliyorsun. Sadece biraz nefes almayı da unutma.

Gelecek planların!

Sen bugünü yaşarken bile aklın hep bir sonraki adımda. Ev mi alsam, emekliliğe yatırım mı yapsam, çocuğun okul masrafları ne olacak… Para kazanma motivasyonun, seni rahat ettirmekten çok geleceği güvenceye almak. 'Açıkta kalmayayım' kaygısı bir yanda, “ileride keşke demeyeyim” korkusu bir yanda. Planlı, temkinli, ama bir yandan da “günü de boş geçirmeyeyim” diyenlerden. Dürüst olmak gerekirse, biraz fazla düşünen ama sağlam adım atanlardansın.

Çok zengin olmak istiyorsun!

Kabul edelim, senin kafan yükseklerde. 'Yani para her şey değil ama… biraz her şey gibi?' diye düşünenlerdensin. Para senin için sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir araç. Özgürlük, konfor, gösteriş, hatta biraz lüks... Hepsi “neden olmasın?” dediğin şeyler. Büyük hayallerin var ama onları destekleyecek enerjin de var. Gerektiğinde risk alırsın, yeter ki kazanç büyük olsun. Aman diyelim, hırsla kararı karıştırma. Gerisi senin vizyonuna kalmış.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın