Senin Para Kazanma Motivasyonun Ne?

Yani bunu konuşmasak mı acaba? Ama gerçek şu ki para senin için biraz yangın yeri. “Bi’ çıksam şu borçtan” cümlesi sabah kahvesi gibi rutin olmuş. İster öğrenci kredisi, ister kredi kartı derdi… Harcamaların çoğu seni geçmişteki senin kararlarına bağlıyor. Bu da bugünkü motivasyonunu “en azından eksiye düşmeyeyim” seviyesine getiriyor. Ama şöyle bir iyi haber var: Borçtan çıkmak da bir hedef ve sen şu an o hedefe doğru ciddi ciddi ilerliyorsun. Sadece biraz nefes almayı da unutma.