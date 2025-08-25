onedio
Senin Ne Kadar Sabrın Kaldı?

Senin Ne Kadar Sabrın Kaldı?

İnci Döşer
İnci Döşer
25.08.2025 - 13:01

Hayat bazen sınırlarımızı zorlayıp sabrımızı tüketiyor. Trafik, işler, insanlar, hayaller… derken bir bakıyoruz sabır taşımız çatlamak üzere. Peki senin sabır seviyen ne durumda?

Hadi teste!

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Sabah işe/okula giderken otobüs 20 dakika geç geliyor. Ne yaparsın?

4. Evde sürekli aynı tartışmalar dönüyor. Tepkin?

5. Hedeflerin konusunda istikrarlı mısın?

6. Sosyal medyada aynı konuları tartışan insanları gördüğünde ne hissedersin?

7. Ailen/çevren sürekli sana akıl veriyor. Ne yaparsın?

8. Özel hayatını paylaşmayı sever misin?

9. Günlük hayatta küçük aksilikler üst üste geliyor. Ne yaparsın?

10. Peki sen duygularınla mı hareket edersin mantığınla mı?

Senin hala sabrın var!

Hayatın tüm karmaşasına ve zorluklarına rağmen, senin hâlâ inanılmaz bir sabrın var. İnsanların seni çileden çıkarması neredeyse imkansız, çünkü senin bu sakinliğin ve dayanıklılığın karşısında durmak kolay değil. Her türlü fırtınayı, her türlü zorluğu, adeta bir kaptanın okyanusun ortasında fırtınayı atlatması gibi, başarıyla atlatıyorsun. Bu sadece bir yetenek değil, aynı zamanda bir sanat. Senin bu özelliğin, hayatın zorluklarına karşı koyabilme becerin, seni diğerlerinden ayırıyor. Herkesin hayranlıkla izlediği bu sabrın ve dayanıklılığın, senin en büyük silahın. İşte bu yüzden, ne olursa olsun, her zaman ayakta kalıyorsun ve hayatın tüm zorluklarını başarıyla atlatıyorsun.

Senin sabrın tükenmek üzere!

Hayatın karmaşası içinde, sabırlı bir ruhun bile sarsıldığı anlar olabilir. Gün içinde karşılaştığın minik sorunları göğüsleyebilir, onları büyük bir hoşgörü ile karşılayabilirsin. Ancak, bu ufak tefek meselelerin birikimi, zamanla hayatın ağırlığına dönüşüyor. Ve bu ağırlık, senin dayanıklı omuzlarını yavaş yavaş yıpratmaya başlıyor. Bir adım geriye çekilip, kendine biraz zaman ayırmaman durumunda, o eşsiz sabrın da sınırlarını zorlamaya başlayabilir. Bu durum, sabrın tükenme noktasına gelmesine neden olabilir. Dolayısıyla, kendine biraz nefes alacak, ruhunu dinlendirecek zamanlar yaratman gerekiyor. Böylece, hayatın karmaşasını daha kolay tolere edebilir, sabrını koruyabilir ve hayatın yükünü daha rahat taşıyabilirsin. Unutma, hayat bir maraton ve bu maratonda en önemli şey, kendini iyi hissetmek ve enerjini korumak. Kendine biraz zaman ayır, belki bir kitap oku, belki bir film izle, belki de sadece sessizlikte oturup düşün. Kendini yeniden doldur, sabrını tazele ve hayatın karşısına daha güçlü çık.

Senin sabrın kalmamış!

Hayatın karmaşası ve yoğun temposu karşısında sabır barajların adeta bir nehir gibi taşmış durumda. En minik bir olay, en ufak bir aksilik bile seni adeta bir volkan gibi patlatmaya yetiyor. Tahammül seviyen artık öyle bir düzeye geldi ki, bir iğne ucu kadar bile yer kalmadı. Bu durumda, belki de kendine biraz zaman ayırmanın, dinlenmenin ve uzaklaşmanın vakti çoktan geldi de geçiyor bile. Adeta bir spa merkezindeki gibi rahatlatıcı bir mola, belki de tüm bu stres ve gerginliği üzerinden atmanı sağlayacak. Kendine biraz zaman ayır, rahatla ve yeniden enerji topla. Hayatın zorluklarına karşı daha güçlü bir şekilde durabilmek için bu kaçınılmaz bir gereklilik.

