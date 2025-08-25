Senin Ne Kadar Sabrın Kaldı?
Hayat bazen sınırlarımızı zorlayıp sabrımızı tüketiyor. Trafik, işler, insanlar, hayaller… derken bir bakıyoruz sabır taşımız çatlamak üzere. Peki senin sabır seviyen ne durumda?
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Sabah işe/okula giderken otobüs 20 dakika geç geliyor. Ne yaparsın?
4. Evde sürekli aynı tartışmalar dönüyor. Tepkin?
5. Hedeflerin konusunda istikrarlı mısın?
6. Sosyal medyada aynı konuları tartışan insanları gördüğünde ne hissedersin?
7. Ailen/çevren sürekli sana akıl veriyor. Ne yaparsın?
8. Özel hayatını paylaşmayı sever misin?
9. Günlük hayatta küçük aksilikler üst üste geliyor. Ne yaparsın?
10. Peki sen duygularınla mı hareket edersin mantığınla mı?
Senin hala sabrın var!
Senin sabrın tükenmek üzere!
Senin sabrın kalmamış!
