Senin Ne Kadar Sabrın Kaldı?

Hayatın karmaşası içinde, sabırlı bir ruhun bile sarsıldığı anlar olabilir. Gün içinde karşılaştığın minik sorunları göğüsleyebilir, onları büyük bir hoşgörü ile karşılayabilirsin. Ancak, bu ufak tefek meselelerin birikimi, zamanla hayatın ağırlığına dönüşüyor. Ve bu ağırlık, senin dayanıklı omuzlarını yavaş yavaş yıpratmaya başlıyor. Bir adım geriye çekilip, kendine biraz zaman ayırmaman durumunda, o eşsiz sabrın da sınırlarını zorlamaya başlayabilir. Bu durum, sabrın tükenme noktasına gelmesine neden olabilir. Dolayısıyla, kendine biraz nefes alacak, ruhunu dinlendirecek zamanlar yaratman gerekiyor. Böylece, hayatın karmaşasını daha kolay tolere edebilir, sabrını koruyabilir ve hayatın yükünü daha rahat taşıyabilirsin. Unutma, hayat bir maraton ve bu maratonda en önemli şey, kendini iyi hissetmek ve enerjini korumak. Kendine biraz zaman ayır, belki bir kitap oku, belki bir film izle, belki de sadece sessizlikte oturup düşün. Kendini yeniden doldur, sabrını tazele ve hayatın karşısına daha güçlü çık.