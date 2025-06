Senin Kendinden Soğutan Özelliğin Ne?

Bir sohbetin kraliçesi olabilirsin, çünkü seninle yapılan her tartışma, her konuşma, bir derinlik kazanıyor. Ancak, bazen her şeyi biraz fazla karamsar bir gözlükle görüyorsun ve bu da karşındaki kişinin enerjisini düşürebiliyor. Senin enerjin düştüğünde, bu durum çevrendeki herkesi de etkiliyor, adeta bir domino etkisi yaratıyor. Hayatın her alanında her şeyi kontrol etme gücün olmayabilir, bu doğru. Ancak, bakış açını senin kontrolünde. Belki de dünyayı biraz daha pozitif bir gözlükle görmeye başlarsan, etrafındaki enerji de değişir. Unutma, senin enerjin, çevrendeki herkesi etkiliyor. Bu nedenle, belki de bakış açını biraz daha olumlu bir yöne çevirmen, etrafındaki atmosferi de olumlu yönde etkileyecektir.