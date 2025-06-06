Senin Kendinden Soğutan Özelliğin Ne?
Kendimizi hep en iyi halimizle görmek isteriz… Ama dürüst olalım: Bazen öyle şeyler yaparız ki karşımızdaki “acaba uzak mı dursam?” diye düşünür. Bu testte farkında olmadan ilişkilerini, dostluklarını ya da flörtlerini baltalayan o gizli özelliğini açığa çıkarıyoruz.
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Yeni tanıştığın birine ilk izlenimin genelde nasıldır?
4. Tartışmalarda nasıl bir tavır takınırsın?
5. Aşk hayatında en sık yaşadığın sorun ne?
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6. Sosyal ortamlarda hangisi seni yansıtır?
7. Hangi davranış seni hemen birinden soğutur?
8. Sana göre ilişkiyi kim yönetmeli?
9. İnsanlarla duygusal bağ kurman kolay mı?
10. Biri seni eleştirince tepkin ne olur?
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Senin kendinden soğutan özelliğin dobralığın!
Senin kendinden soğutan özelliğin soğuk duruşun!
Senin kendinden soğutan özelliğin bencilliğin!
Senin kendinden soğutan özelliğin karamsarlığın!
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