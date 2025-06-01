Senin İlişkide Önceliğin Ne?
Herkesin ilişkilerden beklentileri tamamen farklıdır. Kimisi romantik sürprizlerden hoşlanır, kimisi de akşam koltukta sakince oturulan akşamlardan... Bu test, aşk anlayışını ve ilişkilerde önceliklerini keşfetmene yardımcı olacak!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Partnerinle en çok hangi konuda tartışırsın?
3. Partnerin hangi çiçeği alsa daha çok mutlu olursun?
4. Partnerin sana "seni seviyorum" dediğinde ne hissedersin?
5. Partnerin sana bir sürpriz yapacak! Hangisi olsun?
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6. Birlikte bir korku filmi izliyorsunuz ve en ürkütücü sahne geldi. Tepkin ne olur?
7. Bir peri gelip sana aşk hayatınla ilgili bir dilek hakkı veriyor. Ne dilerdin?
8. Partnerinle gün boyu hiç konuşmasanız bile ilişkinin güçlü kaldığına inanır mısın?
9. İdeal bir partner deyince aklına gelen ilk özellik nedir?
Romantizm olmadan nefes bile alamazsın...
Kişisel alanından ödün vermemek...
Partnerine sonsuz sadakat ve güven duyman lazım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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