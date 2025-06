Senin İlişkide Önceliğin Ne?

Sen ilişkide her anın büyülü olmasını isteyen ve duygusal bağa oldukça önem veren birisin! O yüzden bir ilişkide romantizm senin için her şey... Çiçekler, akşam yemekleri, güzel sözler hepsi küçük ama senin için oldukça anlamlı hareketler. Böyle bir ilişki düşündüğünde bile sanki masal kahramanı gibi hissediyorsun! Senin ilişkide önceliğin kesinlikle romantik anları birlikte yaşayabileceğin biri. Umarız bir an önce birbirinizi bulursunuz! ❤🔥